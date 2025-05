Damiano David, la scrittura come terapia: “Ecco le mie FUNNY little FEARS”

Damiano David: il World Tour 2025 e il debutto da solista con l’album FUNNY little FEARS: tracklist, genesi e tematiche.

In uscita venerdì 16 maggio per Sony Music Italy / Epic Records, FUNNY little FEARS è il primo album da solista di Damiano David, che torna con un diario emotivo – composto da 14 capitoli – che lo ha aiutato “a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie”, mostrando “un lato personale e musicale” per lui importante.

Il disco – che ruota intorno a due soli, rappresentati dall’amore e dalla paura – nasce dal desiderio di “mostrarmi in una maniera diversa e parlare di cose che, fino a quel momento, non avevo affrontato per paura del giudizio, per paura di esporti”, ha raccontato Damiano.

Poi, ha aggiunto: “Questo album mi ha permesso di conoscermi meglio. Le paure sono state per me un grosso blocco e anche qualcosa di cui mi sono vergognato per lungo tempo. Questo mi ha portato ad isolarmi, a non parlarne e a chiudermi sempre di più in me stesso”.

Il processo di scrittura di questo disco si è così trasformato in una sorta di terapia, che ha reso tutte le paure di cui Damiano canta in Solitude (No One Understands Me) – quello che a tutti gli effetti potremmo definire il brano-manifesto dell’intero progetto – “funny” e “little“.

LA GENESI DI “FUNNY LITTLE FEARS”

Durante un incontro con la stampa, che si è tenuto ai Forum Studios di Roma, Damiano David ha confessato di aver sempre avuto il desiderio di fare un disco da solista, ma FUNNY little FEARS non è figlio di questo desiderio, bensì di un vero e proprio bisogno.

“Questo album nasce da un’esplorazione di me stesso. Provavo un senso di sconforto e di tristezza di cui non riuscivo a capire l’origine, a cui si sommava una profonda insoddisfazione. Insomma, mi sentivo un po’ perso“.

FUNNY little FEARS nasce dunque in risposta al “sentirsi sbagliato” e, non a caso, si chiude con una richiesta: “Nobody understand me. Could you?” (Nessuno mi capisce. Tu potresti farlo?).

DAMIANO DAVID E LA “PAURA DI NON ESSERE ABBASTANZA”

Durante la realizzazione di questo disco, c’è stato un momento in cui Damiano ha fortemente dubitato di potercela fare da solo, senza poter contare sulla presenza – al suo fianco – di Ethan, Thomas e Victoria:

“Avevo già pronte 7/8 canzoni. Insomma, il processo era iniziato ed io c’ero dentro con tutte le scarpe. In quel preciso momento ho avuto paura di non farcela, di non essere in grado, di non essere abbastanza“.

Poi, ogni paura si è trasformata in “un passo verso la verità di chi sono” e il cielo è tornato sereno. A non essere affatto mutato è invece il rapporto di Damiano con la solitudine:

“Questo rimane il mio cruccio, la cosa con cui combatto con più scarsi risultati. Però, mi sto accorgendo sempre di più di quanto, in realtà, io non sia mai solo”.

E se da una parte c’è la persona amata, che rappresenta “la cura, l’amore e la medicina” (Sick Of Myself), dall’altro “ci sono tantissime persone che mi voglio bene nel modo giusto“.

Loro – ha raccontato Damiano – “rappresentano il 90% della mia felicità“.

E, a proposito di relazioni, scava ancora più a fondo, trovando la radice di ogni sua paura nella fine di una recente relazione, “che ha rotto un meccanismo dentro di me, facendomi sentire perso, depotenziato, privato della mia stessa identità“.

Ma adesso non è più tempo di guardarsi alle spalle e, dopo essersi riconnesso con se stesso, Damiano è ora pronto per questo debutto, che venerdì 16 maggio lo vedrà approdare anche in radio con il nuovo singolo Zombie Lady.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire la tracklist di FUNNY little FEARS e le date del World Tour 2025!