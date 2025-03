Damiano David, tutte le versioni in uscita dell’album “Funny little Fears”

Come annunciato nei giorni scorsi a maggio arriverà il primo album da solista di Damiano David, Funny Little Fears. Il progetto uscirà in diverse versione, anche molto speciali, tra formato cd e vinile.

Fuori dal 16 maggio per Epic/Sony Music Italy, il disco conterrà 14 tracce tra cui le tre tracce già rilasciate: Silverlines, Born with a Broken heart e Next summer.

Questa la tracklist e, a seguire, la copertina:

Voices Next summer Zombie Lady The Bruise Sick of myself Angel Tango Born with a Broken heart Tangerine Mars The First time Perfect life Silverlines Solitude (No one understands me)

Damiano david – FUNNY LITTLE FEARS – tutte le versioni in uscita

L’album di Damiano uscirà in vinile con tre diverse versioni: vinile nero, vinile rosa e vinile color crema che riprende la colorazione della copertina.

Le versioni in cd sono invece due. Quella standard e quella deluxe che conterrà non solo un booklet ma ben due oltre ad un poster.

Foto articolo di Damiano Baker