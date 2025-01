Damiano David, “Born With A Broken Heart” è il brano più trasmesso dalle radio italiane

Damiano David conquista le radio italiane con la sua Born With A Broken Heart, che ha scalato la classifica EarOne dei brani più trasmessi della settimana, raggiungendo il primo posto.

Ma non è tutto! Il successo del brano – che conta 50 milioni di stream globali – è infatti inarrestabile anche all’estero, dove sta scalando le classifiche radio, tanto da entrare in Top 10 in Francia (#3), Polonia, Belgio, Portogallo ed Estonia e in Top 20 in Canada, Danimarca, Lituania, Guatemala e negli USA.

iHeartRadio ha inoltre recentemente eletto Damiano artista “On The Verge” su tre diversi format radiofonici: Top 40, Hot AC e Alternative.

Nel mentre, cresce l’attesa per il World Tour 2025, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Asia, Nord e Sud America.

E, a questo proposito, ai già annunciati sold-out per le date di Città del Messico, Londra e New York, si aggiunge ora anche il tutto esaurito a Varsavia e Berlino, oltre agli upgrade nei palasport (dovuti alla grande richiesta) per le venue di Barcellona, Madrid, Parigi e Toronto.

DAMIANO DAVID: DA “born with a broken heART” AL WORLD TOUR 2025

Giovedì 11 Settembre – Poland, Warsaw – COS Torwar (SOLD OUT)

Sabato 13 Settembre – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall (SOLD OUT)

Lunedì 15 Settembre – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Mercoledì 17 Settembre – Germany, Cologne – Palladium

Domenica 21 Settembre – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club (VENUE UPGRADED)

Lunedì 22 Settembre – Spain, Madrid – WiZink Center (VENUE UPGRADED)

Venerdì 26 Settembre – France, Paris – Adidas Arena (VENUE UPGRADED)

Domenica 28 Settembre – UK, London – Roundhouse (SOLD OUT)

Lunedì 29 Settembre – UK, London – Roundhouse

Giovedì 2 Ottobre – Belgium, Brussels – Forest National Club

Sabato 4 Ottobre – Switzerland, Zurich – Halle622

Martedì 7 Ottobre – Italy, Milan – Unipol Forum

Sabato 11 Ottobre – Italy, Rome – Palazzo dello Sport (ULTIMI BIGLIETTI)

Mercoledì 22 Ottobre – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Venerdì 24 Ottobre – Australia, Melbourne – Forum

Lunedì 27 Ottobre – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Mercoledì 29 Ottobre – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Venerdì 7 Novembre – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Domenica 9 Novembre – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Martedì 11 novembre – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Giovedì 13 Novembre – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Lunedì 17 Novembre – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry (SOLD OUT)

Venerdì 21 Novembre – USA, Seattle – Paramount Theatre

Domenica 23 Novembre – USA, San Francisco – The Masonic

Martedì 25 Novembre – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sabato 29 Novembre – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Domenica 30 Novembre – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Martedì 2 Dicembre – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum (VENUE UPGRADED)

Giovedì 4 Dicembre – Canada, Montreal – MTELUS

Sabato 6 Dicembre – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Lunedì 8 Dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount (SOLD OUT)

Martedì 9 Dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount

Martedì 16 Dicembre – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita su www.damianodavidofficial.com.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI