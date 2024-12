Damiano David: tra tour mondiale e disco da solista: “Se questo album fa flop, non sarà un verdetto sul mio talento”

Damiano David si racconta a Vogue tra il successo del tour mondiale, il debutto da solista e la (vecchia) ossessione per la fama.

Il 2025 segna un nuovo capitolo nella carriera di Damiano David, frontman dei Måneskin, ora alle prese con il lancio della carriera da solista. Dopo il successo globale con la band, Damiano si prepara a presentare il suo primo album, un progetto ambizioso che riflette un percorso artistico più intimo e personale, anticipato dai singoli Silverlines e Born With a Broken Heart.

Damiano Davide, la nuova vita a Los Angeles

Il trasferimento a Los Angeles ha rappresentato per Damiano una vera e propria rinascita artistica, ma non senza difficoltà. In un’intervista rilasciata a Vogue Italia, il cantante ha descritto l’esperienza come uno “choc culturale”, sottolineando il contrasto tra la vivacità di Roma e la solitudine di Los Angeles.

“Non ci sono piazze o bar con posti a sedere all’esterno, né luoghi di ritrovo,” ha spiegato. “Ma quella città mi ha dato la possibilità di essere chiunque volessi, di ripartire da zero e di costruire un ambiente che fosse davvero mio.”

Lì ha avuto modo di collaborare con grandi nomi della musica come Bruce Springsteen, Bon Jovi e Mick Jagger, esplorando nuove sonorità lontane dal rock che ha caratterizzato i Måneskin. Il risultato è un album che combina influenze pop e cantautorali, con una forte introspezione. Tutti elementi che, insieme al sound, hanno richiamato in molti richiami all’icona mondiale Harry Styles.

La sfida della fama e la trappola del successo

Tra i temi affrontati da Damiano nell’intervista c’è anche la sua complessa relazione con la fama. “Tre anni fa ero ossessionato dal successo,” ha confessato, riflettendo sul peso della notorietà. “Credo che il segreto, in questo lavoro, sia la coerenza. So chi sono come artista e, se questo album fa flop, non sarà un verdetto sul mio talento: significherà solo che era il momento sbagliato. Farò un altro album, perché so di essere in grado di farlo.”

Il cantante ha dichiarato di temere le “trappole” del successo, in particolare la tendenza alla produzione in serie e alla perdita di autenticità: “Ho imparato che bisogna essere fedeli a se stessi, anche quando tutto intorno sembra volerti cambiare.”

DAMIANO DAVID: partenza col botto per il tour mondiale

A supporto del nuovo progetto discografico, Damiano intraprenderà il suo World Tour 2025, che ha già registrato risultati straordinari a pochi giorni dall’apertura delle vendite. Londra e New York hanno raddoppiato le date, Città del Messico è andata sold out in poche ore e i live di Parigi, Madrid e Toronto sono stati spostati in arene più grandi.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà l’11 settembre 2025 da Varsavia, per toccare oltre 30 città in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America. Due appuntamenti sono previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Ecco il calendario completo del tour:

11 settembre – Varsavia, Polonia – COS Torwar 13 settembre – Berlino, Germania – Uber Eats Music Hall 15 settembre – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live 17 settembre – Colonia, Germania – Palladium 21 settembre – Barcellona, Spagna – Saint Jordi Club 22 settembre – Madrid, Spagna – WiZink Center 26 settembre – Parigi, Francia – Adidas Arena 28 settembre – Londra, UK – Roundhouse (SOLD OUT) 29 settembre – Londra, UK – Roundhouse (NUOVA DATA) 2 ottobre – Bruxelles, Belgio – Forest National Club 4 ottobre – Zurigo, Svizzera – Halle622 7 ottobre – Milano, Italia – Unipol Forum 11 ottobre – Roma, Italia – Palazzo dello Sport 22 ottobre – Sydney, Australia – Enmore Theatre 24 ottobre – Melbourne, Australia – Forum 27 ottobre – Tokyo, Giappone – Tokyo Garden Theater 29 ottobre – Osaka, Giappone – Zepp Osaka Bayside 7 novembre – San Paolo, Brasile – Tokio Marine Hall 9 novembre – Santiago, Cile – Teatro Caupolican 11 novembre – Buenos Aires, Argentina – Complejo C Art Media 13 novembre – Bogotà, Colombia – Teatro Royal Center 17 novembre – Città del Messico, Messico – Auditorio BlackBerry (SOLD OUT) 21 novembre – Seattle, USA – Paramount Theatre 23 novembre – San Francisco, USA – The Masonic 25 novembre – Los Angeles, USA – The Wiltern 29 novembre – Chicago, USA – The Riviera Theatre 30 novembre – Detroit, USA – The Fillmore Detroit 2 dicembre – Toronto, Canada – Coca-Cola Coliseum 4 dicembre – Montreal, Canada – MTELUS 6 dicembre – Philadelphia, USA – The Fillmore Philadelphia 8 dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount (SOLD OUT) 9 dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount (NUOVA DATA) 16 dicembre – Washington DC, USA – The Fillmore Silver Spring









Foto di copertina di Barbara Oizmud