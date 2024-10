Damiano David continua il suo percorso solista con il nuovo singolo “Born With A Broken Heart”

Damiano David, Born With A Broken Heart: significato del testo del nuovo singolo

Dopo la pubblicazione di Silverlines per inaugurare il suo progetto solista, Damiano David ci regala il suo primo singolo ufficiale dal titolo Born With A Broken Heart (Sony Music Italy), in uscita venerdì 25 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Inizialmente spoilerato con la sigla “BWBH”, Damiano David aveva svelato l’arrivo di un nuovo brano attraverso il suo profilo TikTok, precisamente negli ultimi due video pubblicati proprio con il nuovo singolo in sottofondo.

@damianodavid Woke up with a song in my head 💔 ♬ BWBH – Damiano David

DAMIANO DAVID, “BORN WITH A BROKEN HEART”: SIGNIFICATO DEL TESTO

“BORN WITH A BROKEN HEART”: TESTO DEL BRANO

But baby you can’t fix me

What if i said i’m trying

To save your love from dying

Baby I’m too far gone (Oh)

Don’t wanna see you crying

But I just know who I am

And maybe that’s the hardest part

Baby you can’t fix me

Baby you can’t fix me

Baby you can’t fix me

I was born with a broken heart

Foto di copertina di Petros