Damiano David: testo, significato e traduzione di “Mars”, decima traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Mars significato, testo e traduzione della nona traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – mars – SIGNIFICATO

Con Mars, Damiano David immagina una fine del mondo imminente, dove tutti fuggono verso Marte, ma lui vuole restare. La canzone è un inno romantico e ironico alla semplicità dell’amore, anche mentre il mondo collassa. “I don’t need a different planet, our love is staying right here with us” è il cuore del brano: un’ode a chi sceglie l’amore come unica salvezza, in un universo ipertecnologico e disilluso. Tra riferimenti pop (Ross & Rachel, Beatles, Who) e riflessioni sulla natura umana, Mars diventa un rifugio emotivo.

damiano david – mars – TESTO e traduzione

Autori: D. David, Mark Schick, J. Evigan, P. Bowman / Musica: D. David, Mark Schick, J. Evigan, P. Bowman

TESTO

Oh no rock and roll has died again

Someone bought the rights to oxygen

Pack your shit the doors are closing

There’s only a few days left

Panic on the streets

Is this the end,

While everybody’s going to Mars,

Everybody’s going to Mars,

I don’t need to live forever,

As long as I can die in your arms

I don’t need a different planet

Our love is staying right here with us

The Devil’s on an Apollo mission

So maybe we can hang out with God,

While everybody’s going to Mars

Everybody’s going to Mars

I wanna stay here with you

The world has gone but nothing’s really new

We’re just making love in a bigger room,

Eve and Adam, Ross and Rachel

The Beatles or the Who,

What’s left to human nature, me and you

Everybody moved to Mars

Everybody moved to Mars

I don’t need to live forever,

As long as I can die in your arms

I don’t need a different planet

Our love is staying right here with us

The Devil’s on an Apollo mission

So maybe we can hang out with God,

While everybody’s going to Mars

Everybody’s going to Mars

While everybody’s going to Mars

Everybody’s going to Mars

I wanna stay here with you

I wanna stay here with you

While everybody’s going to Mars

I wanna stay here with you

I wanna stay here with you

TRADUZIONE

Oh no, il rock and roll è morto di nuovo

Qualcuno ha comprato i diritti sull’ossigeno

Fai le valigie, le porte stanno per chiudersi

Restano solo pochi giorni

Panico nelle strade

È questa la fine,

Mentre tutti stanno andando su Marte

Tutti stanno andando su Marte

Io non ho bisogno di vivere per sempre

Finché posso morire tra le tue braccia

Non ho bisogno di un altro pianeta

Il nostro amore resta qui con noi

Il Diavolo è in missione Apollo

Così magari possiamo fare due chiacchiere con Dio

Mentre tutti stanno andando su Marte

Tutti stanno andando su Marte

Io voglio restare qui con te

Il mondo è finito ma non è cambiato nulla

Stiamo solo facendo l’amore in una stanza più grande

Eva e Adamo, Ross e Rachel

I Beatles o gli Who

Quel che resta della natura umana siamo io e te

Tutti si sono trasferiti su Marte

Tutti si sono trasferiti su Marte

Io non ho bisogno di vivere per sempre

Finché posso morire tra le tue braccia

Non ho bisogno di un altro pianeta

Il nostro amore resta qui con noi

Il Diavolo è in missione Apollo

Così magari possiamo fare due chiacchiere con Dio

Mentre tutti stanno andando su Marte

Tutti stanno andando su Marte

Mentre tutti stanno andando su Marte

Tutti stanno andando su Marte

Io voglio restare qui con te

Io voglio restare qui con te

Mentre tutti stanno andando su Marte

Io voglio restare qui con te

Io voglio restare qui con te