Damiano David: testo, significato e traduzione di “Zombie lady”, terza traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Zombie Lady testo, significato e traduzione della terza traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – zombie lady – SIGNIFICATO

Zombie Lady è una ballata oscura e romantica in cui Damiano David gioca con metafore cinematografiche e gotiche per raccontare una relazione totalizzante, quasi da dipendenza affettiva. La figura della “zombie lady” rappresenta una donna irresistibile e dannata, alla quale l’io narrante si offre completamente, anche a costo di dolore e annientamento. L’amore qui è eterno, quasi ultraterreno, con riferimenti all’immaginario di “Victor ed Emily” da La sposa cadavere e atmosfere da ballata post-apocalittica.

Il brano è stato scritto nel testo da Damiano David con S. Hudson, Mark Schick, J. Evigan, C. Thige. Nella musica da Damiano con S. Hudson, Mark Schick, J. Evigan e C. Tighe.

damiano david – zombie lady – TESTO e traduzione

I wanna play in the dark

I wanna dance with you on the other side

I wanna dress you in white

And see you turn into butterflies tonight

Oh don’t you know

I’d fight the earth the wind

The fire and the thunder

Just to be

The one feeding your hunger

Come and take me under

Don’t stop eating my heart out baby

Don’t stop giving me yours

Oh my beautiful zombie lady

The only one I adore

We’ll live on and on and on and on

On and on and on and on

Oh my beautiful zombie lady

I’m forever yours

I’m forever yours

Just let me into your world

You’ll be my Emily I’ll be your Victor

And I don’t care if it hurts

With you the afterlife is brilliant

Oh don’t you know

I’d go to heaven to hell

To all the seven wonders

Just to be the one

Feeding your hunger

Come and take me under

Don’t stop eating my heart out baby

Don’t stop giving me yours

Oh my beautiful zombie lady

The only one I adore

We’ll live on and on and on and on

On and on and on and on

Oh my beautiful zombie lady

I’m forever yours

I won’t stop eating your heart out baby

Don’t stop giving me yours

I’m your beautiful zombie lady

The only one you adore

We’ll live on and on and on and on and on

On and on and on and on

Oh my beautiful zombie lady

TRADUZIONE

Voglio giocare nel buio

Voglio danzare con te dall’altra parte

Voglio vestirti di bianco

E vederti trasformarti in farfalle stanotte

Oh, non lo sai?

Combatterei la terra, il vento

Il fuoco e il tuono

Solo per essere

Colui che sfama la tua fame

Vieni e portami giù

Non smettere di divorarmi il cuore, baby

Non smettere di darmi il tuo

Oh mia bellissima zombie lady

L’unica che adoro

Vivremo per sempre, ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Oh mia bellissima zombie lady

Sono tuo per sempre

Sono tuo per sempre

Lasciami entrare nel tuo mondo

Tu sarai la mia Emily, io il tuo Victor

E non m’importa se fa male

Con te l’aldilà è meraviglioso

Oh, non lo sai?

Andrei in paradiso e all’inferno

In tutti i sette prodigi

Solo per essere

Colui che sfama la tua fame

Vieni e portami giù

Non smettere di divorarmi il cuore, baby

Non smettere di darmi il tuo

Oh mia bellissima zombie lady

L’unica che adoro

Vivremo per sempre, ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Oh mia bellissima zombie lady

Sono tuo per sempre

Non smetterò di divorarti il cuore, baby

Non smettere di darmi il tuo

Sono la tua bellissima zombie lady

L’unica che adori

Vivremo per sempre, ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Oh mia bellissima zombie lady