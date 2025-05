Damiano David: testo, significato e traduzione di “Perfect life”, dodicesima traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Perfect Life significato, testo e traduzione dell’undicesima traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – perfect life – SIGNIFICATO

Perfect Life è un brano amaro e introspettivo, in cui Damiano David riflette sul senso di inadeguatezza provato all’interno di una relazione sbilanciata. L’altro vive un’esistenza apparentemente perfetta, mentre il protagonista si accorge di essere solo un “sacrificio” in quel contesto. Il testo alterna dolore, disillusione e rassegnazione, fino a una lieve catarsi finale, in cui emerge un cambiamento grazie allo sguardo dell’altro. Una delle ballate più crude e vulnerabili del disco.

damiano david – perfect life – TESTO e traduzione

Autore e musica: J. Rau

TESTO

Did you did you did you

Waste your time

Or did I just give you all of mine

I thought I,

Could fit into your perfect life

I see it when I look into your eyes

You were just waiting to escape because I,

Was just another sacrifice

For your perfect little life

I guess there’s just no space for me

In your perfect life

So tell the lie

I listen to it every time

You say you’re better for me

‘Cause you’re someone I know

But paradise

It never really satisfies

And the constant battle

It’s there all the time

I guess there’s just no space for me

I guess there’s just no place to be

Did you

Did you

Did you

Waste your time

Or did I just give you all of mine

I thought I,

Could fit into your perfect life

I see it when I look into your eyes

You were just waiting to escape because I,

Was just another sacrifice

For your perfect little life

I guess there’s just no space for me

In your perfect life

In your perfect life

I got lost

And then you found me when I was nothing

And I was caved in

Traded in

Everything I ever was

I got lost

I got lost

And then you turned me into something

Now I see, through your eyes

That I deserve someone better

You’ll never be satisfied

With all the broken pieces

You called your perfect life

I used to be a part of it

And now I realize, that I’m the broken pieces

You called your perfect life

Did you did you did you

Waste your time

Or did I just give you all of mine

I thought I,

Could fit into your perfect life

I see it when I look into your eyes

You were just waiting to escape because I,

Was just another sacrifice

For your perfect little life

I guess there’s just no space for me

I guess there’s just no place to be

In your perfect life

TRADUZIONE

Hai sprecato il tuo tempo

O sono stato io a darti tutto il mio?

Pensavo

Di poter entrare nella tua vita perfetta

Lo vedo quando ti guardo negli occhi

Stavi solo aspettando di fuggire perché io

Ero solo un altro sacrificio

Per la tua piccola vita perfetta

Credo non ci sia posto per me

Nella tua vita perfetta

Quindi dì pure la bugia

L’ascolto ogni volta

Dici che sei meglio per me

Perché sei qualcuno che conosco

Ma il paradiso

Non soddisfa mai davvero

E la battaglia continua

È sempre lì

Credo non ci sia spazio per me

Credo non ci sia un posto dove stare

Hai sprecato il tuo tempo

O sono stato io a darti tutto il mio?

Pensavo

Di poter entrare nella tua vita perfetta

Lo vedo quando ti guardo negli occhi

Stavi solo aspettando di fuggire perché io

Ero solo un altro sacrificio

Per la tua piccola vita perfetta

Credo non ci sia spazio per me

Nella tua vita perfetta

Nella tua vita perfetta

Mi sono perso

E tu mi hai trovato quando ero niente

Ero crollato

Scambiato

Tutto ciò che ero

Mi sono perso

Mi sono perso

E poi mi hai trasformato in qualcosa

Ora vedo, attraverso i tuoi occhi

Che merito qualcuno di meglio

Tu non sarai mai soddisfatto

Con tutti i pezzi rotti

Che chiami la tua vita perfetta

Ne facevo parte anch’io

E ora capisco che io sono quei pezzi rotti

Che chiami la tua vita perfetta

Hai sprecato il tuo tempo

O sono stato io a darti tutto il mio?

Pensavo

Di poter entrare nella tua vita perfetta

Lo vedo quando ti guardo negli occhi

Stavi solo aspettando di fuggire perché io

Ero solo un altro sacrificio

Per la tua piccola vita perfetta

Credo non ci sia spazio per me

Credo non ci sia un posto dove stare

Nella tua vita perfetta