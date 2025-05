Damiano David: testo, significato e traduzione di “Tango”, settima traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Tango significato, testo e traduzione della settima traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – tango – SIGNIFICATO

In Tango, Damiano David racconta un amore ormai finito che continua a vivere nei gesti, nei ricordi e nelle paure. Il ballo diventa metafora di una relazione intensa, forse tossica, ma impossibile da dimenticare. Il protagonista danza ancora con l’assenza, con l’ombra di quella figura che lo ha segnato. Una ballata malinconica, fatta di immagini sensuali e versi struggenti (“I still feel you here when I tango with the fear”), dove la “ballerina” è presenza costante anche dopo l’addio.

damiano david – tango – TESTO e traduzione

Autori: D. David, S. Hudson, Mark Schick, J. Evigan / Musica: D. David, S. Hudson, Mark Schick, J. Evigan

TESTO

What a pretty little thing you are

I’d let you take a little piece of my heart

You remind me of a dark haired tiny dancer in the dark

What a pretty little thing you are

I’d let you do a pirouette on my heart

Knew that I would be addicted to your lipstick from the start

False evidence appearing real

Oh how lovely

The way you danced wearin’ nothing

My ballerina

I still feel you here

When I tango with the fear

Oh honey

I would jump if you called me

My ballerina

I still feel you here

When I tango with the fear

Ohhhh

How could you say the pretty things you said

And talk about me to your family and friends

It’s like you kept me in your pocket just to play on rainy days

Let me tell you with a simple song

What a pity that the pretty is gone

Call me crazy but sometimes I like to think that

You’re the one

Oh how lovely

The way you danced wearin’ nothing

My ballerina

I still feel you here

When I tango with the fear

Oh honey

I would jump if you called me

My ballerina

I still feel you here

When I tango with the fear

I’m still dancing with your figure

Even though you’re gone

Even though you’re gone

I still dance alone

Oh how lovely

The way you danced wearin’ nothing

My ballerina

TRADUZIONE

Che creatura adorabile che sei

Ti lascerei prendere un pezzetto del mio cuore

Mi ricordi una ballerina minuta dai capelli scuri nel buio

Che creatura adorabile che sei

Ti lascerei fare una pirouette sul mio cuore

Sapevo che sarei diventato dipendente dal tuo rossetto fin dall’inizio

Falsa evidenza che sembra reale

Oh, che meraviglia

Il modo in cui danzavi senza niente addosso

Mia ballerina

Ti sento ancora qui

Quando ballo il tango con la paura

Tesoro

Salterei se mi chiamassi

Mia ballerina

Ti sento ancora qui

Quando ballo il tango con la paura

Ohhhh

Come hai potuto dire quelle cose dolci

E parlare di me con la tua famiglia e gli amici

È come se mi tenessi in tasca per giocare nei giorni di pioggia

Lascia che te lo dica con una canzone semplice

Peccato che la bellezza sia svanita

Chiamami pazzo, ma a volte mi piace pensare

Che tu sia ancora l’unica

Oh, che meraviglia

Il modo in cui danzavi senza niente addosso

Mia ballerina

Ti sento ancora qui

Quando ballo il tango con la paura

Tesoro

Salterei se mi chiamassi

Mia ballerina

Ti sento ancora qui

Quando ballo il tango con la paura

Sto ancora danzando con il tuo ricordo

Anche se te ne sei andata

Anche se non ci sei più

Continuo a danzare da solo

Oh, che meraviglia

Il modo in cui danzavi senza niente addosso

Mia ballerina