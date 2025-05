Damiano David: testo, significato e traduzione di “Angel”, sesta traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Angel significato, testo e traduzione della sesta traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – angel – SIGNIFICATO

Con Angel, Damiano David canta l’amore che salva e ridona senso. È un brano dedicato a una figura femminile luminosa, quasi mitica, che ha trasformato il suo caos in armonia. Il testo, romantico e diretto, alterna immagini eteree (“no wings, no light, no halo”) a versi carichi di gratitudine e vulnerabilità. Un “angelo” senza aureola ma con occhi di smeraldo, che salva anche solo con la presenza. Musicalmente si colloca tra le ballate radiofoniche, ma conserva il tono personale e delicato dell’intero album.

damiano david – angel – TESTO e traduzione

Autori: R. McDonough, C. McDonough, R. Daly, R. Wheeler, D. David / Musica: R. McDonough, C. McDonough, R. Daly, R. Wheeler, D. David

TESTO

Hey pretty eyes

Where have you been my whole life

So many nights I saw you in my dreams

But now you’re all mine

Porcelain skin, you’re dancing with my madness

And now I hold tight

Cause you’re all mine

I finally found my angel

She fell into my life

No wings, no light, no halo

Only those emerald eyes

I could die

I’m holding on to my angel

Angel

I’m holding on to my angel

Angel

Thank God that I found you

Your pretty voice

I used to live in the white noise

Even the birds were singing out of key

But now they sing right

Cause you’re all mine

I finally found my angel

She fell into my life

No wings, no light, no halo

Only those emerald eyes

I could die

I’m holding on to my angel

Angel

I’m holding on to my angel

Angel

But if you ever lie

I could die

TRADUZIONE

Ehi, occhi belli

Dove sei stata per tutta la mia vita

Ti ho sognata tante notti

Ma ora sei tutta mia

Pelle di porcellana, danzi con la mia follia

E ora ti stringo forte

Perché sei tutta mia

Finalmente ho trovato il mio angelo

È entrata nella mia vita

Niente ali, niente luce, niente aureola

Solo quegli occhi color smeraldo

Potrei morire

Mi aggrappo al mio angelo

Angelo

Mi aggrappo al mio angelo

Angelo

Grazie a Dio che ti ho trovata

La tua voce dolce

Prima vivevo nel rumore bianco

Persino gli uccelli cantavano stonati

Ma ora cantano giusto

Perché sei tutta mia

Finalmente ho trovato il mio angelo

È entrata nella mia vita

Niente ali, niente luce, niente aureola

Solo quegli occhi color smeraldo

Potrei morire

Mi aggrappo al mio angelo

Angelo

Mi aggrappo al mio angelo

Angelo

Ma se mai mentirai

Potrei morire