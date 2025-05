Damiano David: testo, significato e traduzione di “Sick of myself”, quinta traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Sick of Myself significato, testo e traduzione della quinta traccia dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Sick of Myself è un brano che mette a nudo il senso di inadeguatezza, l’ansia e il disagio che si provano quando si dipende emotivamente da qualcuno per stare bene. Damiano David canta la necessità dell’altro come unica medicina contro i propri momenti bui. Una canzone diretta, senza sovrastrutture, che alterna immagini forti come “blood turns to broken glass” a momenti di dolcezza. Al centro c’è l’idea che, anche quando tutto crolla, una sola persona può essere rifugio, cura e salvezza.

Autore: J. Rau – Musica: J. Rau

One dose of you

It’s all that I’ll ever need

To be satisfied

And I never sleep right

If I know you won’t check in

When I’m sick of myself

You’re the medicine

Nothing else

Ever seems to help

You know I’ve tried it all

I’ve cast it off

Never had a dream

A dream that you’re not in

When I’m sick of myself

You’re the medicine

When my blood turns to broken glass

And I’m dreaming of a heart attack

You’re coming to save the world

You save my world

My world

When I’m sick of myself

You’re the medicine

When Monday’s hard

And Tuesday is too

Wednesday comes

I’ll think of you

And the way I was

Just gritting my teeth

When I just can’t win

I take my medicine

When your blood turns to broken glass

And you try your best but you finish last

You still save the world

Cause you’re my world

My world

When I’m sick of myself

You’re the medicine

When I’m sick of myself

You’re the medicine

Whenever I feel this pain

You always know what to say

You’re the cure

You’re the love

You’re the medicine

Una dose di te

È tutto ciò di cui avrò mai bisogno

Per sentirmi appagato

E non dormo mai bene

Se so che non ti farai sentire

Quando non sopporto me stesso

Tu sei la medicina

Nient’altro

Sembra funzionare

Sai che ho provato tutto

Ho buttato via tutto

Mai fatto un sogno

Un sogno in cui tu non ci fossi

Quando non sopporto me stesso

Tu sei la medicina

Quando il mio sangue si trasforma in vetro infranto

E sogno un infarto

Tu arrivi a salvare il mondo

Salvi il mio mondo

Il mio mondo

Quando non sopporto me stesso

Tu sei la medicina

Quando il lunedì è pesante

E anche il martedì

Arriva il mercoledì

E penso a te

E a come ero

A stringere i denti

Quando non ce la facevo più

Prendo la mia medicina

Quando il tuo sangue si trasforma in vetro infranto

E dai il massimo ma arrivi ultimo

Tu salvi comunque il mondo

Perché sei il mio mondo

Il mio mondo

Quando non sopporto me stesso

Tu sei la medicina

Quando non sopporto me stesso

Tu sei la medicina

Ogni volta che sento questo dolore

Sai sempre cosa dire

Sei la cura

Sei l’amore

Tu sei la medicina