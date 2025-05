Damiano David: testo, significato e traduzione di “SOLITUDE (No One Understands Me)”, quattordicesima traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David Solitude (No One Understands Me) significato, testo e traduzione della traccia conclusiva dell’album FUNNY little FEARS.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – solitude – SIGNIFICATO

Solitude (No One Understands Me) è il manifesto emotivo dell’album. Damiano David mette a nudo la propria vulnerabilità in un brano che parla di ansie profonde, paure irrazionali e sensazione di non essere compreso. Paure come volare, dormire, vivere: tutto diventa metafora di una sensibilità fuori scala. Ma in questa confessione dolorosa c’è anche una presa di coscienza: “I’ll dance with my solitude”. Un finale potente e intimo, che lascia il disco con un messaggio chiaro: forse nessuno capisce, ma va bene così.

damiano david – solitude – TESTO e traduzione

Autori: D. David, Mark Schick, J. Evigan, S. Hudson, J. Rau, C. McDonough, R. McDonough / Musica: D. David, Mark Schick, J. Evigan, S. Hudson, J. Rau, C. McDonough, R. McDonough

TESTO

I’ve got a funny fear of flying

It’s not the height or the chance of maybe dying

It’s finding out the earth was flat and that

Everybody here was lying

I’ve got a funny fear of crying

It’s not the shame or the pain that keeps me smiling

It’s the thought of never stopping and the chance

Of maybe drowning

No one understands me but I do

No one understands me but I do

I’ve got a funny little fear of sleeping

It’s not the fact my heart may stop or I forget the art of breathing

I’m afraid I’ll start believing that my life is a little better when I’m dreaming

I’ve got a funny little fear of driving

It’s not the notion I might crash

In a head-on collision

It’s that sometimes I worry somebody’s gonna

Need a superhero and I’ll fail the mission

No one understands me but I do

Nobody understands me but I do, I do, I do

No one understands me but I do

I don’t need your love to be free

I don’t need your company

To believe

I’ll dance with my solitude

Ooooohhh

No one understands me but I do

No one understands me but I do

They say I’m crazy, maybe they’re right

No one understands me but I do

No one understands me

No one understands me

Nobody understands me

Nobody understands me

Could you, could you,

Could you, could you?

TRADUZIONE

Ho una strana paura di volare

Non è l’altezza o il rischio di morire

È scoprire che la Terra è piatta e che

Tutti qui stavano mentendo

Ho una strana paura di piangere

Non è la vergogna o il dolore che mi fa sorridere

È il pensiero di non fermarsi mai e il rischio

Di affogare

Nessuno mi capisce, ma io sì

Nessuno mi capisce, ma io sì

Ho una strana piccola paura di dormire

Non è che il mio cuore possa fermarsi o che dimentichi l’arte del respiro

Ho paura che comincerò a credere che la mia vita sia un po’ migliore quando sogno

Ho una strana piccola paura di guidare

Non è l’idea di schiantarmi

In una collisione frontale

È che a volte temo che qualcuno abbia bisogno di un supereroe

E io fallisca la missione

Nessuno mi capisce, ma io sì

Nessuno mi capisce, ma io sì, sì, sì

Nessuno mi capisce, ma io sì

Non ho bisogno del tuo amore per essere libero

Non ho bisogno della tua compagnia

Per credere

Ballerò con la mia solitudine

Ooooohhh

Nessuno mi capisce, ma io sì

Nessuno mi capisce, ma io sì

Dicono che sono pazzo, forse hanno ragione

Nessuno mi capisce, ma io sì

Nessuno mi capisce

Nessuno mi capisce

Nessuno mi capisce

Nessuno mi capisce

Potresti, potresti

Potresti, potresti?