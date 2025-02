Damiano David – “Next Summer”: testo, significato e uscita del nuovo singolo

Damiano David, frontman dei Måneskin, continua il suo progetto solista e torna con un nuovo singolo. Next Summer sarà disponibile dal 28 febbraio e il pre-save è già attivo.

L’annuncio è arrivato tramite un post Instagram che presenta un’immagine in bianco e nero dal forte impatto visivo: uno scatto in stile segnaletica da casellario giudiziario, con impronte digitali e un look segnato da tatuaggi e graffi.

Data di uscita e dove ascoltarlo

Next Summer sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 28 febbraio. Già disponibile in pre-save.

Il significato di “Next Summer”

Il significato del brano verrà approfondito una volta pubblicato.

damiano david – Testo di “Next Summer”

Il testo verrà aggiornato non appena disponibile.