Il pubblico ha già scelto il nuovo singolo di Damiano David… “The First time” è il brano più apprezzato del disco

Tra le uscite più attese di questa prima metà del 2025 c’era sicuramente quella di Damiano David con FUNNY Little FEARS disco in cui uno dei brani in tracklist non estratti a singolo, The First time, sta ricevendo un’accoglienza molto clamorosa dai fan. Un brano che, forse, potrebbe avere a che vedere con Giorgia Solieri e Dove Cameron.

Dopo anni di successi con i Måneskin e un impatto globale senza precedenti per una rock band italiana, il frontman ha scelto di mettersi alla prova da solo. Il risultato è questo disco di cui vi abbiamo parlato in questa recensione.

Un disco che abbandona i riff distorti e le urla ribelli per abbracciare la vulnerabilità. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce The First Time, uno dei brani più apprezzati del progetto. Non è stato lanciato come singolo promozionale, ma il suo impatto è stato immediato: la canzone ha iniziato a circolare con forza tra i fan, fino a posizionarsi come una delle più ascoltate dell’intero album.

DAMIANO DAVID – THE FIRST TIME, Una traccia che il pubblico ha già eletto singolo?

Attualmente The First Time conta circa nove milioni di ascolti su Spotify. Una cifra che la rende la seconda traccia più ascoltata del disco, a pari merito con il singolo attuale Zombie Lady e subito dietro i tre brani di lancio pubblicati nei mesi scorsi. Una risposta chiara da parte del pubblico, che ha evidentemente scelto la canzone come uno dei cuori emotivi del’album.

La forza di The First Time sta nella sua sincerità. È una ballad intima, dal tono riflessivo, che sembra parlare di una storia d’amore finita ma ancora presente nella memoria emotiva dell’artista. I fan si sono subito interrogati: il testo è rivolto a Giorgia Soleri, storica compagna nel passato di Damiano? Oppure rappresenta l’inizio di una nuova relazione, magari con l’attuale compagna, Dove Cameron? Le interpretazioni si rincorrono online, ma Damiano – almeno per ora – lascia che siano le parole e le note a parlare.

Una ballad sospesa tra due mondi

Il brano si sviluppa su una produzione cinematografica, rarefatta, in cui l’arrangiamento minimale valorizza al massimo l’espressività vocale. Il mood resta sospeso, come se ogni parola venisse pronunciata con cautela, al confine tra malinconia e rinascita. È una delle tracce più riuscite del disco, capace di colpire anche chi non ha seguito il percorso dei Måneskin.

The First Time è stato prodotto da un team internazionale di altissimo livello: Jackson Rau, Jason Evigan, Connor McDonough, Riley McDonough e Mark Schick. Professionisti che hanno firmato hit internazionali e che qui costruiscono un tappeto sonoro essenziale ma efficace, perfettamente in linea con la sensibilità dell’artista.

La vita sentimentale di Damiano David

Damiano David ha avuto una relazione con l’influencer e attivista Giorgia Soleri dal 2017 al 2023. I due sono stati insieme per sei anni prima di annunciare la separazione. Dal 2023 Damiano è legato sentimentalmente all’attrice e cantante statunitense Dove Cameron. La loro relazione è iniziata dopo la fine della storia con Giorgia.

Per chi vuole scoprire tutti i dettagli legati a The First Time, abbiamo pubblicato anche l’articolo dedicato al testo e significato del brano.