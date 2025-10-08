8 Ottobre 2025
di
Alberto Muraro
Tour
Condividi su:
8 Ottobre 2025

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago

Prima volta per il leader dei Maneskin nel palazzetto meneghino: ecco com'è andato il suo debutto in solitaria

Tour di Alberto Muraro
Primo piano di Damiano David, cantante dei Måneskin, in occasione del suo concerto da solista al Forum di Assago il 7 ottobre 2025.
Condividi su:

Il Forum di Assago non era certo una novità assoluta per Damiano David, che in passato già aveva avuto l’onore di calcare questo palco (così come quello, ancor più prestigioso, dello stadio San Siro) insieme ai Maneskin. Oggi però per l’artista romano si è aperta una nuova fase, in solitaria, che tra l’altro ancora non sappiamo quanto sia destinata a durare. Le premesse live comunque sono promettenti: al suo live meneghino c’eravamo anche noi di All Music Italia, ecco la nostra recensione del concerto.

Un nuovo inizio per damiano David

Inutile negare che, nonostante la promessa da marinaio “il rock and roll non morirà mai”, molto è cambiato per Damiano. Svestiti i panni del busker un po’ bohemién e senza più le calze a rete con cui si era presentato anche sul palco di X Factor, oggi la sua immagine è diametralmente opposta.

Damiano è diventato il bravo ragazzo che qualunque casalinga vorrebbe come vicino di casa o genero, un volto rassicurante dal taglio di capelli ordinato e con indosso il completo della messa della domenica. Funziona? Diciamo di sì, per tutti quelli a cui piace il pop da classifica.

La recensione del concerto di Damiano David al Forum di Assago

Ma quindi come suona Damiano da solo? Bene, molto, anche se vale la pena qualche piccolo appunto (dopo tutto minore, poca roba).

Che la voce ci sia è innegabile, e ne è perfettamente consapevole anche lui (che in un paio di occasioni ha anche fatto un po’ il pavone a riguardo). Il repertorio, beh, diciamo che dipende dai gusti: è un genere talmente commerciale e immediato che o lo ami o lo odi. Indubbiamente, per il mercato a cui Damiano ha scelto di rivolgersi (più internazionale, forse anche un po’ più giovane) è molto azzeccato. Il suo primo disco tutto in inglese, Pretty Little Fears, non è di certo un capolavoro ma è radiofonico e godibile, e senza dubbio più immediato di un Teatro d’Ira Vol 1.

Sul palco, decisamente minimale, l’artista funziona pure piuttosto bene, anche se forse (per un concerto di una tale importanza) ci sarebbe stato spazio per almeno un paio di brani/ospiti in più. Per il resto, Damiano ha “spaccato” soprattutto sulle cover (notevoli Nothing breaks like a heart di Miley Cyrus e Mark Ronson e Locked out of heaven di Bruno Mars), e si è concesso un unico grande pezzo in italiano con La nuova stella di Broadway, ospitando a sorpresa Cesare Cremonini (il palazzetto si è acceso quasi più per quest’ultimo che per Damiano stesso!).

In definitiva, possiamo dire che Damiano sia valido anche da solo e senza i Maneskin? La risposta è sì, assolutamente, nonostante ci sia sorto il dubbio se dopo un concerto, e un disco, del genere, possa tornare indietro a quello che era prima. Forse no, ma lui stesso ha candidamente ammesso che questa è la sua nuova comfort zone. Contento lui, contenti tutti.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)


Proseguite a leggere nella pagina seguente per la scaletta del concerto.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 1

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 2

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Francesco Renga firma con Warner Music Italy insieme al team della major 5

Francesco Renga riparte da Warner Music Italy: nuova musica, nuovo contratto e obiettivo Sanremo 2026
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 6

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Giorgia 2025 nuovo album G e tour Palasport Live 7

Giorgia annuncia finalmente il nuovo album. Esce a novembre "G"
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 8

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 9

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Amici 25 pagelle seconda puntata 10

Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera

Cerca su A.M.I.