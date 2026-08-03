Le Certificazioni FIMI della settimana 31 del 2026 raccontano una storia che parte da lontano: gli 883 conquistano il disco di platino con La donna il sogno & il grande incubo, album del 1995, trentuno anni dopo l’uscita. Accanto al ritorno del catalogo, la settimana porta due dischi d’oro freschi per la nuova scena, quelli di Anna e Samurai Jay, e il doppio platino internazionale di Eminem e Taylor Swift.
Il traguardo degli 883 arriva sull’onda lunga della riscoperta del duo di Pavia, tornato al centro della conversazione dopo la serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Un disco di trent’anni fa che torna a vendere come una novità è il tipo di dato che dice molto sullo stato del mercato. Nella stessa settimana, sul fronte delle vendite, Geolier è tornato in testa alla classifica album.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Prima della lista completa, un promemoria sulle soglie ufficiali, utili per leggere i dati.
Album
Oro: 25.000 unità
Platino: 50.000 unità
Singoli (soglie alzate nel 2025)
Oro: 100.000 unità
Platino: 200.000 unità
Le soglie successive salgono di pari passo: 2× platino a 100.000 unità per gli album e 400.000 per i singoli, fino al diamante, fissato a 500.000 unità per gli album e 1.000.000 per i singoli.
Album internazionali certificati nella settimana 31
Sul fronte internazionale la settimana porta due doppi platino importanti, entrambi per dischi ancora pienamente in circolo.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Recovery
|Eminem
|2× Platino
|Midnights
|Taylor Swift
|2× Platino
Singoli internazionali certificati nella settimana 31
Tra i singoli internazionali spicca il platino di Damiano David con Born With A Broken Heart, accanto a un classico senza tempo di Michael Jackson.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Born With A Broken Heart
|Damiano David
|Platino
|They Don’t Care About Us
|Michael Jackson
|Oro
Album italiani certificati nella settimana 31: gli 883 al platino trent’anni dopo
Il cuore della settimana è tutto qui. Il platino degli 883 convive con i due dischi d’oro di Anna, il cui Million Dollar Babe certifica a poche settimane dall’uscita, e di Samurai Jay, tra i nomi nuovi usciti da Sanremo 2026.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|La donna il sogno & il grande incubo
|883
|Platino
|Amatore
|Samurai Jay
|Oro
|Million Dollar Babe
|Anna
|Oro
Singoli italiani certificati nella settimana 31: Fred De Palma, Lazza e Pinguini Tattici Nucleari
Tra i singoli italiani il platino va a La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, uno dei tormentoni dell’estate. A seguire una fila di dischi d’oro che mette insieme rap, indie e catalogo per bambini.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta & Emis Killa
|Platino
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|Oro
|Babyface
|Shiva & Kid Yugi
|Oro
|Certe cose
|Lazza
|Oro
|Testa, spalle, gambe e piè
|Lucilla
|Oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.