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Certificazioni FIMI settimana 31: platino agli 883, oro ad Anna e Samurai Jay

Platino agli 883 trent'anni dopo, oro per Anna e Samurai Jay, tutti i dischi certificati della settimana.

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Certificazioni FIMI settimana 31 2026: Anna, Max Pezzali degli 883, Samurai Jay e Damiano David
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Le Certificazioni FIMI della settimana 31 del 2026 raccontano una storia che parte da lontano: gli 883 conquistano il disco di platino con La donna il sogno & il grande incubo, album del 1995, trentuno anni dopo l’uscita. Accanto al ritorno del catalogo, la settimana porta due dischi d’oro freschi per la nuova scena, quelli di Anna e Samurai Jay, e il doppio platino internazionale di Eminem e Taylor Swift.

Il traguardo degli 883 arriva sull’onda lunga della riscoperta del duo di Pavia, tornato al centro della conversazione dopo la serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Un disco di trent’anni fa che torna a vendere come una novità è il tipo di dato che dice molto sullo stato del mercato. Nella stessa settimana, sul fronte delle vendite, Geolier è tornato in testa alla classifica album.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Prima della lista completa, un promemoria sulle soglie ufficiali, utili per leggere i dati.

Album
Oro: 25.000 unità
Platino: 50.000 unità

Singoli (soglie alzate nel 2025)
Oro: 100.000 unità
Platino: 200.000 unità

Le soglie successive salgono di pari passo: 2× platino a 100.000 unità per gli album e 400.000 per i singoli, fino al diamante, fissato a 500.000 unità per gli album e 1.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 31

Sul fronte internazionale la settimana porta due doppi platino importanti, entrambi per dischi ancora pienamente in circolo.

 

Titolo Artista Certificazione
Recovery Eminem 2× Platino
Midnights Taylor Swift 2× Platino

 

Singoli internazionali certificati nella settimana 31

Tra i singoli internazionali spicca il platino di Damiano David con Born With A Broken Heart, accanto a un classico senza tempo di Michael Jackson.

 

Titolo Artista Certificazione
Born With A Broken Heart Damiano David Platino
They Don’t Care About Us Michael Jackson Oro

 

Album italiani certificati nella settimana 31: gli 883 al platino trent’anni dopo

Il cuore della settimana è tutto qui. Il platino degli 883 convive con i due dischi d’oro di Anna, il cui Million Dollar Babe certifica a poche settimane dall’uscita, e di Samurai Jay, tra i nomi nuovi usciti da Sanremo 2026.

 

Titolo Artista Certificazione
La donna il sogno & il grande incubo 883 Platino
Amatore Samurai Jay Oro
Million Dollar Babe Anna Oro

 

Singoli italiani certificati nella settimana 31: Fred De Palma, Lazza e Pinguini Tattici Nucleari

Tra i singoli italiani il platino va a La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, uno dei tormentoni dell’estate. A seguire una fila di dischi d’oro che mette insieme rap, indie e catalogo per bambini.

 

Titolo Artista Certificazione
La testa gira Fred De Palma, Anitta & Emis Killa Platino
Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari Oro
Babyface Shiva & Kid Yugi Oro
Certe cose Lazza Oro
Testa, spalle, gambe e piè Lucilla Oro

 

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

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