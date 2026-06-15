È tutto pronto per il ritorno di Anna con nuova musica. La sigla MDB, che la rapper di La Spezia ha disseminato per Milano nelle ultime settimane, è il filo che tiene insieme un rollout promozionale ormai entrato nella fase finale, culminato con una bandiera rosa col logo apparsa sulla terrazza della sede di Universal Music.

Dopo Vera Baddie, l’album d’esordio del 2024, e una serie di singoli da record arrivati fino a Désolée e alla collaborazione con Kid Yugi in Push It, Anna prepara dunque il secondo capitolo discografico per EMI Records/Universal Music, anticipato da settimane di spoiler social e da una campagna di marketing costruita su indizi fisici sparsi per la città.

Anna, dove è comparsa la sigla MDB

Il segnale più recente è la bandiera rosa con il logo MDB comparsa sulla terrazza della casa discografica Universal Music, un gesto che di norma, nel linguaggio delle major, segnala un annuncio imminente. La stessa sigla è però protagonista da giorni di una mappa di apparizioni diffuse in vari punti di Milano, tutte ricondotte alla strategia promozionale dell’artista.

L’ipotesi più accreditata tra i fan è che MDB sia l’acronimo di un titolo ancora non svelato, probabilmente quello del nuovo album o del prossimo singolo. Al momento non esistono conferme ufficiali né da parte di Anna né dell’etichetta, ma la costruzione dell’intera operazione lascia intendere che la rivelazione sia vicina.

I manichini, il bubble tea e le carte: gli indizi sparsi per Milano

Nei giorni precedenti la città si è trasformata in uno scenario diffuso. Sono comparsi decine di manichini in punti riconoscibili del capoluogo lombardo, sempre accompagnati dal logo MDB e vestiti con alcuni dei look iconici della rapper, ricostruiti tra abiti e parrucche già indossati da Anna in video e apparizioni. Un allestimento pensato per farsi notare e fotografare, immediatamente riconoscibile dai fan.

Il marchio è stato declinato su una serie di oggetti quotidiani: bicchieri di bubble tea, sacchetti dello shopping, accessori e dettagli grafici delle installazioni. Giorni prima, inoltre, erano state lasciate fuori da diverse scuole milanesi delle finte carte di credito riconducibili ad Anna, anch’esse con la sigla MDB in evidenza.

Messi in fila, questi elementi compongono un’unica narrazione costruita nel tempo, una semina di indizi che punta a creare attesa attorno al progetto prima ancora che ne venga comunicato il titolo.

Il nuovo album di Anna e il tour estivo

Il rollout di MDB arriva mentre Anna ha già anticipato sui social diversi inediti che dovrebbero entrare nel nuovo disco, condivisi tra il profilo ufficiale e l’account secondario @santanna1508. La rapper, intanto, ha annunciato le date del tour estivo, segnale che il nuovo materiale è destinato a essere portato dal vivo nei prossimi mesi.

Resta da capire quando arriverà l’annuncio ufficiale e se MDB sarà il nome dell’album, di un singolo apripista o dell’intero concept che accompagnerà questa nuova fase. Quel che è certo è che, con la bandiera issata sulla terrazza di Universal, il conto alla rovescia sembra ormai cominciato.