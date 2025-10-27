Tedua annuncia San Siro nel video di “Chuniri”, l’anthem del nuovo “Ryan Ted Mixtape”

Tedua è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera con nuova musica e… San Siro.

Dopo aver festeggiato sui social i dieci anni di Aspettando Orange County, il rapper ligure annuncia l’arrivo di nuova musica e, soprattutto, un traguardo che segna una svolta live: San Siro 2026.

Tedua, l’annuncio di San Siro arriva nel video di “Chuniri”

“Chuniri il video completo FUORI ORA sul mio canale YouTube. ‘Ryan Ted Mixtape’ Anthem. Appuntamento domani h.12.00”. Con questo post, Tedua ha svelato ai fan il suo nuovo brano e il progetto a cui sta lavorando, il “Ryan Ted Mixtape”, in uscita prossimamente.

Ma la vera sorpresa arriva nel video di Chuniri, pubblicato oggi. Nelle immagini, infatti, compaiono diversi dettagli che anticipano quello che sarà uno dei momenti più importanti della carriera del rapper.

Gli indizi nascosti e l’annuncio finale

Il videoclip di Chuniri non si limita a introdurre il nuovo corso musicale dell’artista, ma contiene anche indizi preziosi. In una scena si vede un sarto cucire su una giacca blu la data 24/6 — un chiaro riferimento alla data del concerto evento a San Siro.

Nel testo, Tedua non lascia spazio ai dubbi quando dice: “Dieci anni di carriera, dalle case in affido, adesso tocca a me fra’, e riempirò San Siro”. Un verso manifesto che annuncia apertamente l’obiettivo raggiunto.

Il finale del video lo conferma: sullo schermo appare la scritta “Aspettando 2026, San Siro” e un’auto da corsa che si dirige proprio verso lo stadio Meazza. Tutto lascia intendere che il grande appuntamento con Tedua a San Siro sarà per il 24 giugno 2026.

Tedua, dieci anni dopo “Aspettando Orange County”

Solo pochi giorni fa, l’artista aveva pubblicato su Instagram un post per i dieci anni di Aspettando Orange County: “10 anni di ‘Aspettando Orange County’. Vorrei scrivere tante cose ma sono in ritardo per andare sul set del mio prossimo video… la mia vita è sempre stata un fuori programma!”.

Parole che suonano oggi come il passaggio simbolico tra passato e futuro: da un mixtape che raccontava la fame e l’urgenza dei vent’anni a un nuovo capitolo che lo porta sul palco più importante d’Italia.

Nuova musica in arrivo

“Chuniri” è l’anthem del Ryan Ted Mixtape, progetto che segnerà il ritorno discografico di Tedua dopo il successo di La divina commedia. L’artista ha già anticipato che domani, alle ore 12.00, ci sarà un nuovo annuncio legato al disco.

Una nuova era è appena iniziata, e si chiama San Siro 2026.