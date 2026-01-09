9 Gennaio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
9 Gennaio 2026

Pagelle nuovi singoli 9 gennaio: Ultimo bene, Santoianni è un big, Tiziano Ferro pubblica la hit dell'album

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli italiani 9 gennaio 2026 a cura di Alvise Salerno
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 9 gennaio 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Torna Ultimo, arriva Guè con un singolo estratto dal nuovo album, vengono estratti nuovi singoli dagli album di Giorgia e Tiziano, il fenomeno Soltero e molto altro ancora in questa nuova settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 9 gennaio 2026.

All Music Italia

Cerca su A.M.I.