Da Sanremo Young a TikTok: Leonardo De Andreis torna a brillare con “Soltero”

Leonardo De Andreis, Soltero: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo L’Amore Non Mi Basta di Emma, negli ultimi giorni c’è un nuovo brano virale su TikTok. Stiamo parlando di Soltero di Leonardo De Andreis che – dopo il terzo posto nel 2018 a Sanremo Young, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici – conquista ora la vetta della Viral Chart di Spotify con un brano pubblicato a fine 2024.

In rotazione radiofonica da venerdì 9 gennaio per ADA Music Italy, il brano – prodotto da Francesco Comunale – ci conferma che la forza della musica non conosce barriere. Ed ecco che con il suo grido di libertà Leonardo torna, ancora una volta, sotto i riflettori, conquistando un vasto pubblico, non solo su TikTok.

Ma è proprio sulla nota piattaforma social che diversi artisti italiani ne hanno condiviso il suono: da Sayf a Tedua, passando per Samurai Jay, Sarah Toscano e Alfa, che ne ha proposto una personalissima versione chitarra e voce, chiosando: “Abbiamo già la prima hit del 2026“.

E, in effetti, il brano conta già oltre 469.000 visualizzazioni su YouTube e 635.429 stream su Spotify, dove l’artista conta ad oggi quasi 200 mila ascoltatori unici mensili.

LEONARDO DE ANDREIS, “SOLTERO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In un’epoca di relazioni “copia e incolla” e legami tossici, Soltero celebra il coraggio di bastarsi, trasformandosi in un manifesto dedicato a chi decide di mettere se stesso al primo posto, rifuggendo da discorsi vuoti e “favolette” sentimentali.

Con un sound che mescola freschezza contemporanea e scrittura sincera, Leonardo De Andreis ci ricorda così che la solitudine non è un vuoto da riempire, ma uno spazio di libertà in cui è possibile rifiutare ogni compromesso.

“Ho voluto scrivere questo brano per raccontare quel momento in cui capisci che stare bene con te stesso è il traguardo più importante”, racconta il giovane artista a proposito del brano.

Poi, aggiunge: “Soltero non è un inno alla triste solitudine, ma a una libertà consapevole: meglio soli che in una relazione costruita su basi fragili o fittizie. E questo vale per l’amore, ma anche per qualsiasi legame sociale“.

TESTO DEL BRANO

M’innamorai perdutamente di te

Non sapendo di incappare in una delusione

Ed ancora oggi non so perché

Ho cercato di ingabbiarmi in una relazione

Ho smesso di credere da tempo

Alla favoletta dell’amore eterno

Ed anche questo inverno

Dico chiaramente

E felicemente la mia

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero, soltero

Sempre piaciuto aiutare gli altri

Non chiedermi di fare amicizia

Credo sia un po’ fittizia

Che nasconda sempre un po’ di furbizia

Primizia di una tossica e spietata malizia

Vivo una vita di stenti

Con disagi e vari tormenti

Però, tra asocialità e apatia

Armonia, dico la mia

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero, soltero

Nessuno mi ha mai detto:

“I miss you, my friend”

Senza un secondo fine

Logica molto fine

Non sono molto affine

Alle sviolinatine

Tutte effimere moine

Che non trovano una fine

Guardo solamente avanti

E se mi chiedi di esperienze piccanti

Cibo piccante non ne mangio

(Di cosa parli?)

Mia personale opinione

Le relazioni non son nulla di vero

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero

Ho sentito mille parole

Discorsi vuoti senza un fine concreto

Mai ricevuto un affetto sincero

A questo punto io rimango soltero, soltero, oh

“SOLTERO”, CHI è LEONARDO DE ANDREIS?

Romano, classe 2000, Leonardo De Andreis è un giovane artista emergente che convive con una disabilità motoria e porta con sé un bagaglio umano profondo.

Per lui la musica è infatti molto più di una passione: è una potente forma di terapia e un porto sicuro, attraverso cui riesce a trasmettere un messaggio di forza indomita, dimostrando che il talento e la determinazione possono superare ogni ostacolo.

“Papà ascolta Lucio Battisti, mamma è una grande fan di Claudio Baglioni. La passione era innata, in me. Ma è stato Michael Jackson, scoperto da adolescente, a farmi capire cosa volessi fare nella vita”, racconta Leonardo.

“Poi ho studiato i capolavori del funk: da Aretha Franklin a James Brown, passando per Stevie Wonder e Whitney Houston. La loro musica mi trasmette vibrazioni particolari”.