“L’amore non mi basta” di Emma torna virale grazie a TikTok: il trend calcistico che rilancia il brano del 2013

Accade sempre più spesso che un brano pubblicato nel passato torni all’improvviso a dominare le classifiche grazie a TikTok… l’ultimo in ordine di tempo è L’amore non mi basta di Emma, singolo del 2013 che nelle ultime settimane è letteralmente riesploso grazie a un trend nato spontaneamente sulla nota piattaforma cinese.

PERCHÈ “L’amore non mi basta” è virale su TikTok

Tutto nasce da una serie di video che uniscono la voce graffiante di Emma a clip calcistiche diventate ormai iconiche. Gol, esultanze, dribbling e momenti decisivi: un immaginario potentissimo che scorre sulle immagini di Dybala, Mertens, Giroud, Icardi, Nainggolan, Immobile e Pogba.

L’effetto nostalgia – amplificato dal crescendo del ritornello – ha trasformato la canzone in una colonna sonora perfetta per raccontare un’epoca calcistica che vive ancora nella memoria dei tifosi. E come spesso accade quando TikTok intercetta emozioni collettive, il brano è tornato in circolo con una rapidità impressionante: migliaia di video, condivisioni a catena e una nuova ondata di ascolti.

Il ritorno in classifica: Emma entra in Top 10 su Spotify

Il trend ha avuto un impatto immediato sulle classifiche. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, L’amore non mi basta è rientrata nella Top 50 Italia e, l’11 dicembre 2025, ha raggiunto la sesta posizione con 147.397 stream giornalieri.

Un risultato che, a occhio e croce, rappresenta la prima Top 10 su Spotify per un brano solista di Emma.

Pubblicata nell’ottobre 2013 come terzo estratto dall’album Schiena, la canzone porta la firma di Daniele Magro e la produzione di Brando. È stata certificata disco di platino (30.000 copie) ed è diventata uno dei tasselli centrali della fase più energica e rock della carriera dell’artista salentina.

Ad oggi il brano sfiora i 25 milioni di stream complessivi, mentre l’audio su TikTok ha superato le 75.000 creazioni.

Una nuova vita grazie ai social

TikTok negli ultimi anni ha riportato in classifica molte canzoni del passato, ma non tutte reagiscono allo stesso modo. In questo caso l’incastro è perfetto: un brano emotivamente potente, un immaginario calcistico che appartiene a un’intera generazione e quella nostalgia collettiva che trasforma un ricordo in un vero e proprio fenomeno virale.

E così, dodici anni dopo la sua uscita, L’amore non mi basta torna a vivere una seconda vita, riportando in primo piano un passaggio importante della discografia di Emma.