New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 9 gennaio 2026

Settimana 2 del 2026. Il Radio Date accompagna l’avvio vero e proprio del nuovo anno discografico con un calendario ancora relativamente contenuto, tipico delle prime settimane post-festive, in cui le uscite riprendono in modo graduale e senza una forte concentrazione di nomi di primo piano. Una fase di ripartenza che privilegia singoli mirati e progetti in avvio, più che grandi ritorni o operazioni ad alto impatto.
Il New Music Friday di inizio gennaio fotografa così un panorama variegato, tra debutti, nuove tappe di percorsi indipendenti e qualche presenza più strutturata, segnando il passaggio dalla coda della pausa natalizia alla piena ripresa dell’attività discografica del 2026.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 19 dicembre 2025 firmate da Alvise Salerno.
