New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 9 gennaio 2026

Settimana 2 del 2026. Il Radio Date accompagna l’avvio vero e proprio del nuovo anno discografico con un calendario ancora relativamente contenuto, tipico delle prime settimane post-festive, in cui le uscite riprendono in modo graduale e senza una forte concentrazione di nomi di primo piano. Una fase di ripartenza che privilegia singoli mirati e progetti in avvio, più che grandi ritorni o operazioni ad alto impatto.

Il New Music Friday di inizio gennaio fotografa così un panorama variegato, tra debutti, nuove tappe di percorsi indipendenti e qualche presenza più strutturata, segnando il passaggio dalla coda della pausa natalizia alla piena ripresa dell’attività discografica del 2026.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le Leggi le Pagelle nuovi singoli 19 dicembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana: