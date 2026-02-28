Sanremo 2026 su Spotify: Samurai Jay nuovo re con 2,7 milioni di stream. Sal Da Vinci +31,8%

Alla vigilia della finale, Sanremo 2026 continua a macinare numeri da record su Spotify. Con tutti i 30 brani dei Big in Top 50 Italia e ben 28 nella Top 30, il Festival si conferma l’evento musicale più importante dell’anno anche in streaming. Ma la classifica totale, che somma gli ascolti dei primi tre giorni (25, 26 e 27 febbraio), rivela un nuovo re: Samurai Jay.

Con una crescita costante e inarrestabile, la sua “OSSESSIONE” balza in testa alla classifica totale con oltre 2,7 milioni di stream, superando Sayf e il duo Fedez-Masini, che si attestano rispettivamente al secondo e terzo posto con 2,63 milioni di ascolti. Un sorpasso clamoroso che dimostra come il gradimento del pubblico su Spotify possa evolvere in modo diverso rispetto alle classifiche della sala stampa o del televoto.

SANREMO 2026 SPOTIFY: SAMURAI JAY RE DEGLI STREAM, SAL DA VINCI L’OUTSIDER CHE CRESCE DI PIÙ

Se Samurai Jay è il nuovo leader, la vera sorpresa in termini di crescita percentuale è Sal Da Vinci: la sua “Per sempre sì” ha registrato un incremento del 31,8% negli ascolti giornalieri, salendo di 6 posizioni nella classifica del 27 febbraio e consolidandosi all’undicesimo posto nella classifica totale con oltre 1,9 milioni di stream. Un segnale forte che potrebbe indicare un crescente interesse del pubblico verso il brano, in vista del voto finale.

Ottime anche le performance di Sayf (+16,2%), Luchè (+11,1%) e J-AX (+10,5%), che si confermano tra i brani più solidi di questa edizione. Stabili nelle loro posizioni Ditonellapiaga con “Che fastidio!” (#4) e Fulminacci con “Stupida sfortuna” (#7), a dimostrazione di un gradimento costante fin dal primo giorno.

SANREMO 2026: LA CLASSIFICA TOTALE STREAM DEI BIG (25-27 FEBBRAIO)

Ecco la classifica completa dei brani dei Big di Sanremo 2026 basata sui totali stream dei primi tre giorni di gara (25, 26 e 27 febbraio):

Samurai Jay – OSSESSIONE (2.707.644 stream) Sayf – TU MI PIACI TANTO (2.637.751 stream) Fedez, Marco Masini – MALE NECESSARIO (2.631.912 stream) Ditonellapiaga – Che fastidio! (2.484.373 stream) nayt – Prima che (2.441.024 stream) Luchè – Labirinto (2.367.189 stream) Fulminacci – Stupida sfortuna (2.191.288 stream) Tommaso Paradiso – I romantici (1.976.066 stream) Serena Brancale – QUI CON ME (1.950.570 stream) Arisa – Magica Favola (1.918.670 stream) Sal Da Vinci – Per sempre sì (1.907.826 stream) LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (1.801.985 stream) J-AX – ITALIA STARTER PACK (1.641.116 stream) chiello – Ti penso sempre (1.380.936 stream) Tredici Pietro – uomo che cade (1.359.276 stream) Levante – SEI TU (1.303.664 stream) Bambole Di Pezza – Resta Con Me (1.298.562 stream) Ermal Meta – Stella stellina (1.276.169 stream) Malika Ayane – animali notturni (1.265.086 stream) Dargen D’Amico – AI AI (1.190.970 stream) Michele Bravi – Prima o poi (1.190.732 stream) Mara Sattei – le cose che non sai di me (1.155.094 stream) Elettra Lamborghini – Voilà (1.124.553 stream) Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (1.098.878 stream) Eddie Brock – Avvoltoi (1.054.528 stream) Leo Gassmann – NATURALE (934.285 stream) Maria Antonietta, Colombre – La felicità e basta (921.761 stream) Raf – Ora e per sempre (800.595 stream) Francesco Renga – Il meglio di me (770.819 stream) Patty Pravo – Opera (543.087 stream)

LE NUOVE PROPOSTE: NICOLÒ FILIPPUCCI DOMINA

Tra le Nuove Proposte, Nicolò Filippucci con “Laguna” continua a dominare la classifica con quasi 3 milioni di stream totali, confermandosi il brano più ascoltato dell’intera competizione. Segue Angelica Bove con “Mattone”, che supera 1,5 milioni di ascolti.