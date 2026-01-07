ULTIMO: l’enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo “Acquario”

Ultimo Acquario, significato del testo del nuovo singolo del cantautore romano.

Le tessere del mosaico si sono finalmente unite. Dopo settimane di spoiler, messaggi cifrati e simboli olografici, ACQUARIO è realtà. Ultimo ha ufficializzato il suo ritorno alla musica di inediti annunciando l’uscita del nuovo singolo per venerdì 9 gennaio 2026. Il brano, che conferma le teorie nate dall’analisi dei simboli astrologici disseminati negli ultimi mesi, segna il primo passo verso un anno che vedrà il cantautore romano protagonista assoluto con il mega-evento a Tor Vergata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

ultimo – Il significato di Acquario

L’annuncio è arrivato tramite i canali social di Niccolò Moriconi, che ha condiviso la copertina ufficiale dominata dal simbolo astrologico dell’Acquario (le tre onde parallele a zig zag). Nel carosello pubblicato, Ultimo appare in un primo piano enigmatico indossando una maschera da alieno, un elemento che suggerisce un’estetica legata all'”altrove” e alla ricerca di frequenze diverse, concetto già espresso durante i suoi recenti viaggi a Montauk.

Il video snippet allegato al post mostra il cantautore in una dimensione intima, mentre accenna alla chitarra i primi accordi del brano. La scelta del titolo e del simbolo conferma l’intuizione nata dai supporti fisici dell’ultimo album live, dove il simbolo dell’infinito mutava proprio in quello dell’Acquario se osservato da diverse angolazioni.

Verso il nuovo album del 2026

L’uscita di ACQUARIO proprio all’inizio di gennaio non è casuale. Il periodo astrologico del segno inizierà ufficialmente il 21 gennaio, data che molti fan indicano come possibile finestra per l’annuncio del nuovo album di inediti.

Con il singolo fuori a mezzanotte tra giovedì e venerdì, Ultimo si prepara a una stagione di record, culminando con l’evento La Favola per sempre che vedrà 250.000 persone riunite a Roma.

TESto

In arrivo prossimamente

Foto di Giulia Parmigiani, copertina singolo di Corrado Grilli