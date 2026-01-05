Classifiche FIMI 2025 – Album: Olly conquista l’anno, ma è allarme per la musica al femminile

Le classifiche di vendita FIMI del 2025 emettono i loro verdetti definitivi, confermando un trend ormai consolidato ma regalando una sorpresa assoluta sul gradino più alto del podio. È Tutta vita (sempre) di Olly l’album più venduto dell’anno in Italia. Il giovane artista genovese compie un’impresa straordinaria, riuscendo a imporsi in un mercato dominato dai pesi massimi del rap e dell’urban nazionale.

L’ultimo artista non urban a riuscirci fu Ultimo con Colpa delle favole nel 2019.

Il podio del 2025 si chiude con Sfera Ebbasta & Shiva alla numero due con Santana Money Gang e Geolier, che con Dio lo sa – Atto II si conferma tra i Re Mida della discografia italiana. Un’annata che ha visto la musica italiana occupare l’85% della Top 100, lasciando agli artisti internazionali solo il 15% delle posizioni, guidati dal fenomeno Bad Bunny alla posizione numero quattro.

ANALISI DATI: IL DOMINIO MASCHILE E IL CASO DONNE

Analizzando i dati nel dettaglio, emerge un quadro che fa riflettere lo stato dell’industria discografica italiana. Nonostante il successo di critica e i tour sold out, la presenza femminile nelle zone alte della classifica continua ad essere risicata e in controtendenza con paesi come gli USA:

Incredibilmente, nella Top 10 annuale non è presente nemmeno una donna: la prima artista solista è Anna, che si piazza alla numero 12 con Vera Baddie. Un album uscito a giugno 2024 e già risultato il terzo più venduto lo scorso anno.

Nel 2024 le cose andarono meglio con due album di donne in Top 10, numero che saliva a 4 nella Top 20.

Complessivamente, solo l’11% della classifica è occupato da artiste donne, con nomi come Elodie, Rose Villain e Annalisa capaci di piazzare più di un titolo, ma ancora lontane dai numeri dei colleghi maschi (89%).

GLI ARTISTI TOP del 2025

I pluripresenti dell’anno sono Sfera Ebbasta e Tony Boy, capaci di occupare la classifica con ben 5 titoli a testa, seguiti da Marracash con 4 e Lazza e Pinguini Tattici Nucleari con 3. Un dato che conferma come il consumo di musica sia ormai polarizzato su pochi nomi capaci di mantenere un catalogo attivo per l’intero anno solare.

Da notare come in Top 10 siano presenti solo quattro album usciti nel 2025, cinque se contiamo anche Marracash che ha rilasciato a dicembre dello scorso anno.

