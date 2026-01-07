Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo per Dolce & Gabbana. Video e audio

La Regina del Pop omaggia la “Ragazza del Piper”: Madonna interpreta interamente in italiano La Bambola, il classico di Patty Pravo del 1968, per la nuova campagna “The One” di Dolce & Gabbana.

MADONNA CANTA LA BAMBOLA DI PATTY PRAVO

Le voci si rincorrevano da settimane, alimentate da indiscrezioni che parlavano di una Madonna pronta a cimentarsi con un mostro sacro della nostra musica e la stessa Patty aveva più volte accennato di essersi scritta con Madonna. Ora il tempo è finalmente arrivato e la Regina del Pop mondiale ha inciso e lancia una sua versione de La Bambola.

Il brano è il cuore sonoro della nuova campagna mondiale per il profumo The One di Dolce & Gabbana. Un sodalizio, quello tra la star americana e i due stilisti, che si rinnova oggi con un omaggio diretto a Patty Pravo.

La traccia è stata prodotta e mixata da Stuart Price, storico braccio destro di Madonna sin dai tempi di Confessions on a Dance Floor. Nonostante la collaborazione tra i due sia attualmente nel vivo per il prossimo progetto discografico della cantante, questa cover, accreditata come “La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)”, non sarà inclusa nel nuovo album di inediti, restando un’esclusiva legata allo spot.

la bambola. storia di un capolavoro rifiutato (e poi mondiale)

Scegliendo La Bambola, Madonna va a rispolverare uno dei capitoli più affascinanti della discografia italiana. Scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, la canzone fu pubblicata nel 1968, ma il suo percorso verso il successo non fu affatto scontato. Prima di arrivare a Patty Pravo, il brano era stato rifiutato da nomi pesanti come Caterina Caselli, Little Tony e i Rokes.

La stessa Patty Pravo, all’inizio, non ne era affatto entusiasta: abituata alle cover di brani beat inglesi, considerava La Bambola un pezzo pop troppo tradizionale. Fu la pressione della casa discografica a spingerla a registrarlo, portando alla creazione di un arrangiamento perfetto con l’orchestra di Ruggero Cini.

Il risultato fu travolgente: il brano vinse la Gondola d’oro alla Mostra internazionale di musica leggera di Venezia e scalò le classifiche di mezzo mondo.

Il testo, ancora oggi attualissimo, racconta le lamentele di una donna che chiede rispetto al proprio uomo, stanca di essere trattata come un oggetto, una “bambola” da usare e “buttare giù” a piacimento. Una tematica di emancipazione che si sposa perfettamente con la carriera di Madonna.

Un successo senza confini

Negli anni, La Bambola è diventata un fenomeno globale. È stata cantata in francese da Dalida, in spagnolo, tedesco e persino in finlandese. In Italia è stata riletta da Giusy Ferreri (nel suo EP di debutto), Dargen D’Amico (per Sanremo 2022) e persino parodiata dalla stessa Patty Pravo nel 2008 in versione rock con un look alla Amy Winehouse.

Anche il cinema ha attinto a piene mani da questo classico: la versione originale è presente in colonne sonore di film cult come Romanzo Criminale di Michele Placido, The American di Anton Corbijn, Respiro di Emanuele Crialese e Bambola di Bigas Luna.

Oggi, con questo teaser che recita “Sospesa nella notte, la pioggia svela segreti”, Madonna inserisce il suo nome in questa prestigiosa lista, confermando un legame con l’Italia che parte da lontano,

Di seguito, il video con l’anteprima dello spot e della cover.