Classifiche FIMI 2025 – singoli: Olly primo anche qui e Giorgia torna regina

Classifica FIMI singoli più venduti nel 2025. Olly domina anche qui, straordinaria Giorgia.

Se la classifica album ha incoronato un re, quella dei singoli del 2025 ne certifica il dominio assoluto: è Balorda nostalgia di Olly la canzone più venduta (e ascoltata) dell’anno in Italia. Per l’artista genovese non si tratta solo di un primo posto, ma di un vero e proprio monopolio del mercato digitale, con ben 8 brani piazzati nella Top 100 annuale.

Il podio dei singoli riflette un gusto trasversale: la medaglia d’argento va a Giorgia con La cura per me, brano che ha dominato l’airplay e lo streaming, mentre il terzo gradino è occupato da Achille Lauro con Incoscienti giovani. Una Top 3 che dimostra come la scrittura pop d’autore riesca ancora a competere e vincere contro lo strapotere dei ritmi urban.

Classifica FIMI singoli 2025: per le donne va meglio che negli album

A differenza della classifica album, il comparto singoli del 2025 lancia segnali leggermente più positivi per la musica al femminile. La presenza delle artiste in Top 100 sale al 19% (rispetto all’11% degli album), con Giorgia che conquista la seconda posizione assoluta.

Presenti anche i brani sanremesi di Gaia, Rose Villain, Elodie, ma anche di Annalisa e Angelina Mango. Tutte artiste capaci di imporsi sia come soliste che attraverso collaborazioni strategiche.

I TOP DEL 2025

Olly: 8 brani

Juli: 7 brani

Sfera Ebbasta: 6 brani

Cesare Cremonini, Bad Bunny, Pinguini Tattici Nucleari, Marracash e Guè: 4 brani

Prima tra le donne è Elodie con 3 brani.

Oltre al record di Olly, l’anno è segnato dalla presenza massiccia di Sfera Ebbasta (6 titoli) e dalla straordinaria longevità dei The Police, che con Every Breath You Take (#93) si confermano il brano più “vecchio” in classifica, a dimostrazione che i classici non smettono mai di generare numeri.

SANREMO 2025 nella top 100 fimi

19 dei 29 brani in gara a Sanremo 2025 risultano presenti nella Top 100. Restano fuori:

Clara – Febbre

Francesca Michielin – Fango in Paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Joan Thiele – Eco

Marcella Bella – Pelle diamante

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Modà – Non ti dimentico

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

In classifica anche il jingle ufficiale del Festival (Tutta l’Italia di Gabry Ponte).

E le case discografiche? Scopriamole insieme alla Top 100 cliccando in basso su continua.