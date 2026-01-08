8 Gennaio 2026
Lorenza Ferraro
Amici
8 Gennaio 2026

Amici 2025: le anticipazioni dell’11 gennaio con ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci

Questa settimana ben due allieve hanno dovuto abbandonare la scuola, mentre Kiara è entrata ufficialmente a far parte della classe

Amici 2025, le anticipazioni della puntata dell’11 gennaio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo dell’ultima puntata del 2025 – 2.827.000 spettatori pari al 22,6% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 8 gennaio, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

