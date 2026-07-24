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Classifiche FIMI 30 2026: comandano le donne con ANNA, Gracie Abrams e Shakira

Shakira e Burna Boy conquistano i singoli, Artie 5ive è la new entry più alta.

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ANNA, Shakira e Gracie Abrams nelle classifiche FIMI della settimana 30
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Le classifiche FIMI settimana 30 2026 hanno tre donne al primo posto. ANNA tiene la vetta della Top 100 Album con Million Dollar Babe per la seconda settimana consecutiva, Gracie Abrams debutta direttamente al numero uno del fisico con Daughter from Hell ed entra quinta tra gli album, mentre tra i singoli Shakira & Burna Boy salgono dal sesto al primo posto con Dai Dai.

Per ANNA c’è anche un secondo dato: mentre il nuovo album tiene il primo posto, Vera Baddie resiste al numero 32 dopo 108 settimane di permanenza. Due album in Top 100 contemporaneamente, a due anni di distanza dal debutto che nel 2024 rimase in vetta per nove settimane consecutive.

Top 20 Album classifica FIMI settimana 30

ANNA tiene la vetta senza scossoni, mentre Bad Bunny risale al secondo posto con Debí Tirar Más Fotos guadagnando sei posizioni. La new entry più alta è quella di Gracie Abrams al quinto posto.Per la prima volta quest’anno la musica internazionale occupa due gradini del podio.

# Titolo Artista Var.
1 Million Dollar Babe ANNA =
2 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▲ 6
3 Tutto è possibile Geolier ▲ 1
4 Tutta vita (Sempre) Olly ▲ 1
5 Daughter from Hell Gracie Abrams NEW
6 Vangelo Shiva ▲ 1
7 Mediterraneo (Dopo il mare) Bresh ▼ 1
8 Il giorno che aspettavo – La favola per sempre edition Ultimo ▼ 5
9 È o G. G.Mineiro ▲ 9
10 Amatore Samurai Jay ▲ 1
11 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 1
12 Dio lo sa – Atto II Geolier ▼ 2
13 La bellavita Artie 5ive ▲ 1
14 Un verano sin ti Bad Bunny ▲ 15
15 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 2
16 Confessions II Madonna ▼ 7
17 Santissimo Sayf ▼ 1
18 Foreign Tongues The Rolling Stones ▼ 16
19 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 2
20 Disincanto Madame ▼ 5

Fuori dalla Top 20 debuttano anche PRACI con Dal golfo degli angeli (#52) e Rareș con Sincero! (#66). Diverse altre posizioni marcate NEW in Top 100 riguardano invece il catalogo di Bad Bunny e The Weeknd che rientra in classifica, non uscite nuove della settimana.

Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 30

Cambio al vertice: Dai Dai di Shakira & Burna Boy guadagna cinque posizioni e scalza Fred De Palma, Anitta & Emis Killa. Sony Music torna così a guidare i singoli dopo mesi di supremazia delle major concorrenti. Da segnalare la risalita di tre brani di Bad Bunny, tutti in Top 15 con balzi importanti.

# Titolo Artista Var.
1 Dai Dai Shakira & Burna Boy ▲ 5
2 La testa gira Fred De Palma, Anitta & Emis Killa ▼ 1
3 Ossessione Samurai Jay & Vito Salamanca ▼ 1
4 Canzone d’amore Geolier ▼ 1
5 Al mio paese Serena Brancale, Levante & Delia =
6 White Girl Wasted ANNA ▼ 2
7 Da Dio Bresh =
8 Canto d’amore Angelina Mango & Marco Mengoni ▲ 3
9 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1
10 Bad Bad Bad Shiva & Geolier ▼ 2
11 Nuevayol Bad Bunny ▲ 31
12 Swag Music Artie 5ive =
13 Romantica Ultimo ▼ 4
14 Baile Inolvidable Bad Bunny ▲ 41
15 DTMF Bad Bunny ▲ 28
16 Ayayay Sfera Ebbasta & Dystinct ▼ 3
17 Flamenco Paranoia Samurai Jay & Vito Salamanca ▼ 3
18 Talk to You ANOTR feat. 54 Ultra ▼ 2
19 La Graciosa Quevedo & Elvis Crespo ▲ 12
20 Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel & Ultra Naté ▲ 13

La new entry più alta tra i singoli arriva oltre la Top 20: Artie 5ive debutta al numero 29 con Bop Bop. Si segnalano inoltre i debutti di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo in La costiera amalfitana (#80) ed Emma e Fabri Fibra con Antidroga (#95).

Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 30

Sul fisico comanda Gracie Abrams, che debutta direttamente al primo posto e relega ANNA al secondo. Sale anche G.Mineiro, che entra al quinto posto.

# Titolo Artista Var.
1 Daughter from Hell Gracie Abrams NEW
2 Million Dollar Babe ANNA ▼ 1
3 Foreign Tongues The Rolling Stones ▼ 1
4 Confessions II Madonna =
5 È o G. G.Mineiro NEW
6 Il giorno che aspettavo – La favola per sempre edition Ultimo ▼ 3
7 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 2
8 Arirang BTS ▲ 4
9 Bad Michael Jackson =
10 Sincero! Rareș NEW
11 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo =
12 Radio Italia Summer Hits 2026 Various Artists ▼ 4
13 The Wow! Signal Muse ▲ 3
14 Splat! Deep Purple ▼ 1
15 Frozen Charlotte Jack White ▼ 5
16 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny NEW
17 The Romantic Bruno Mars NEW
18 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 4
19 Dangerous Michael Jackson NEW
20 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 1

Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.

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