di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:

Pagelle Nuovi Singoli 24 luglio: Paola Turci (8½), Nu Genea (7½), El Chapo Junior (3)

Il ritorno di una big si prende la Golden Song, mentre la trap colleziona bocciature.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 24 luglio 2026: collage con Paola Turci, Mannarino, Nu Genea e gli altri artisti recensiti da All Music Italia
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 24 luglio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.
Nella settimana del 24 luglio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Mannarino, Nu Genea, Paola Turci, Big Fish, Shari e Destro e molti altri ancora, soprattutto emergenti e indipendenti.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 24 luglio 2026.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 1

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Ultimo sul palco di Tor Vergata, dove ha scritto la canzone Tutto 2

Ultimo, la canzone scritta dopo Tor Vergata si intitola Tutto
Ultimo chino sull'asta del microfono davanti alla folla di Tor Vergata, immagine del film TUTTO. Live a Tor Vergata 3

Ultimo porta Tor Vergata al cinema: il concerto dei record diventa TUTTO. Live
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 4

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
New Music Friday settimana 30 2026 Radio Date 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 30 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 7

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 8

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 9

La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato
Ilary Blasi sul palco di TIM Battiti Live 2026 durante la quarta puntata del 23 luglio 10

Battiti Live 23 luglio, la scaletta della serata: il bis di Fred De Palma e la chiusura con Francesco Vinci

Cerca su A.M.I.