Settimana 30 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Aggiornamento 19 luglio 2026.
La lista dei nuovi singoli della settimana fino al 24 luglio continua ad aggiornarsi. Tra gli ultimi ingressi figurano Fulvio Serpone, Marta Emme, Carlo Audino, Claudio L’Aurora, Destro, IDDA, LACOM, MANUEL e VISCERA///.
★ Brani più attesi dalla redazione.
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026
- Fulvio Serpone – Prima o Poi
Stone Milk
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2026
- Marta Emme – Sotto Questo Cielo
VENERDÌ 24 LUGLIO 2026
- Carlo Audino – Ar mare
EmergentinAdozione.it
- Claudio L’Aurora – Papà
- Destro – Niente Di Speciale
Beat Sound
- IDDA – EXAUDI ME
Platinum Label
- LACOM – MILANO AD AGOSTO
NEEDA
- MANUEL – Forse è colpa mia
- VISCERA/// – Autoberserk
Time To Kill Records
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- in arrivo
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 31 luglio 2026
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