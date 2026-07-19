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Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 30 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 30 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 24 luglio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 30 2026 Radio Date
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Settimana 30 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Aggiornamento 19 luglio 2026.

La lista dei nuovi singoli della settimana fino al 24 luglio continua ad aggiornarsi. Tra gli ultimi ingressi figurano Fulvio Serpone, Marta Emme, Carlo Audino, Claudio L’Aurora, Destro, IDDA, LACOM, MANUEL e VISCERA///.

Leggi le pagelle

Brani più attesi dalla redazione.

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026

  • Fulvio SerponePrima o Poi
    Stone Milk

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2026

  • Marta EmmeSotto Questo Cielo

VENERDÌ 24 LUGLIO 2026

  • Carlo AudinoAr mare
    EmergentinAdozione.it
  • Claudio L’AuroraPapà
  • DestroNiente Di Speciale
    Beat Sound
  • IDDAEXAUDI ME
    Platinum Label
  • LACOMMILANO AD AGOSTO
    NEEDA
  • MANUELForse è colpa mia
  • VISCERA///Autoberserk
    Time To Kill Records

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

  • in arrivo

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