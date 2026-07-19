Sayf ha chiuso il suo Santissima Fest davanti a un’Arena del Mare completamente sold out e, dal palco, ha annunciato che il festival tornerà anche nel 2027. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 luglio 2027, ancora al Porto Antico di Genova.

La serata di sabato 18 luglio ha radunato al Porto Antico amici e ospiti della scena italiana, in una successione di collaborazioni che ha tenuto insieme generazioni e provenienze diverse. I biglietti per l’edizione 2027 saranno disponibili da lunedì 20 luglio alle ore 12.

Sayf annuncia il Santissima Fest 2027 dal palco di Genova

L’annuncio è arrivato a sorpresa nel corso del concerto, con la stessa modalità con cui un anno fa era stata annunciata l’edizione appena conclusa. Il Santissima Fest, ideato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect, tornerà quindi all’Arena del Mare del Porto Antico venerdì 16 luglio 2027.

Il festival è nato per celebrare la musica, la città e la comunità che accompagnano il percorso dell’artista, e negli anni si è trasformato in uno degli appuntamenti estivi più seguiti della scena urban. La prima edizione, nel 2025, aveva registrato tre date sold out in Piazza delle Feste.

Gli ospiti sul palco del Santissima Fest 2026

Sul palco insieme a Sayf si sono alternati Enzo Avitabile, con cui l’artista ha eseguito Tutt’eguale song ‘e criature, e poi Tedua, Bresh, Rhove, Helmi, Néza, Genovarabe, Nerissima Serpe e Disme.

Ad aprire la giornata, dalle 18, era stata la musica di Jannet, seguito da Genovarabe, G. Mineiro e Vaz Tè. Prima del live è arrivato il dj set di Night Skinny.

Sayf, un anno tra Sanremo, Santissimo e i live

Il concerto genovese arriva alla fine di una stagione intensa. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, certificato disco di platino e arrivato a 38 milioni di stream, l’8 maggio Sayf ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Santissimo, già certificato disco d’oro.

Il disco raccoglie le diverse anime della sua scrittura, tra racconto personale, contaminazioni e il passaggio continuo tra barre dirette e melodie aperte. Ne avevamo parlato in occasione dell’uscita: Sayf entra nella settimana di SANTISSIMO con Sex on la Santa.

Le prossime date live di Sayf

Il Santissimo Tour Estivo prosegue per tutta l’estate nei festival italiani, prima degli appuntamenti nei club in autunno, con le date di Milano e Roma già sold out. Il calendario completo e le informazioni sui biglietti sono nel nostro articolo dedicato: Sayf, tutte le date del tour 2026.

Foto: Alberto Ligi Barboni – ufficio stampa.