Sayf annuncia il Santissimo Tour Estivo 2026: tutte le date nei festival

Sayf annuncia le date del suo nuovo Santissimo Tour Estivo, in partenza nell’estate 2026 dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con TU MI PIACI TANTO. Il tour toccherà diversi festival italiani tra giugno e settembre, segnando una nuova fase live per l’artista.

SAYF TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

20 giugno 2026 – OLTRE Festival – Bologna

16 luglio 2026 – Assisi Summer Festival – Assisi (PG)

31 luglio 2026 – Sottosopra Fest – Bari

6 agosto 2026 – Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

15 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)

28 agosto 2026 – Marea Festival – Montesilvano (PE)

4 settembre 2026 – Beat Festival – Empoli (FI)

5 settembre 2026 – Trento Live Fest – Trento

IL NUOVO TOUR DI SAYF

Il Santissimo Tour Estivo arriva dopo l’annuncio delle date nei club e rappresenta l’estensione naturale del percorso live di Sayf. Dopo i primi risultati ottenuti con i concerti e la crescita del progetto artistico, il nuovo tour porta l’artista sui principali palchi estivi e festival italiani, consolidando la sua presenza dal vivo.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 30 marzo su livenation.it.

I NUMERI DI SAYF

Con TU MI PIACI TANTO, Sayf ha ottenuto il primo disco d’oro della carriera. Il brano ha raggiunto la vetta della classifica EarOne Airplay e si mantiene tra i più ascoltati su Spotify, superando i 18 milioni di stream. Numeri che si affiancano a una crescita costante anche sul fronte live.

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