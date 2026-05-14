Eurovision 2026 pagelle seconda semifinale: voti e commenti in tempo reale dalla Wiener Stadthalle di Vienna, a cura di Davide Maistrello. Nella seconda serata del contest si esibiscono 15 Paesi in gara per 10 posti in finale, più Francia, Regno Unito e i padroni di casa dell’Austria, già qualificate di diritto.

L’Eurovision Song Contest 2026 vede questo giovedì 12 maggio la sua seconda semifinale. L’Italia non potrà votare né si esibirà il suo portacolori Sal Da Vinci con Per sempre sì, già ammesso alla finalissima di sabato 16. ta.

Seguiremo la serata con le pagelle live di Davide Maistrello: voce, messa in scena, resa televisiva e possibilità di qualificazione. L’articolo sarà aggiornato durante la diretta, esibizione dopo esibizione.

Qui la nostra guida alle canzoni in gara:

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Eurovision 2026 seconda semifinale: 15 Paesi in gara più francia, austria e regno unito fuori concorso

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 vede 15 Paesi in gara. Solo 10 accederanno alla finale di sabato. Nel corso della serata si esibiranno anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate come Big e quindi fuori dalla competizione della semifinale.

Eurovision 2026, le pagelle della seconda semifinale

(in aggiornamento…)

Bulgaria – DARA – Bangaranga

Voto: 8.5

La Bulgaria rientra all’Eurovision dalla porta principale e si vede: Dara si presenta con uno dei pacchetti più ambizioso della semifinale, una macchina pop costruita per funzionare in arena quanto in televisione. Il brano era già forte in versione studio – tanto che è andato virale su TikTok Bulgaria – ma sul palco acquista una dimensione ancora più internazionale grazie a una messa in scena costosa, precisa e pensata nei minimi dettagli dagli affermati scenografi svedesi Fredrik “Benke” Rydman e Sacha Jean-Baptiste, che hanno saputo mettere sul palco il pop femminile in modo moderno e originale senza dover rifarsi a schemi già usati e abusati. Dara ha presenza, mestiere e quella sicurezza da popstar vera che a Sofia conoscono bene ma che ora può finalmente arrivare anche al pubblico europeo. Se tiene vocalmente come ha fatto stasera, la top 10 sabato non è una fantasia.

Azerbaigian – JIVA – Just Go

Voto: 4

L’Azerbaigian continua a pagare l’ennesima scelta “autoctona” e prodotta totalmente in casa, ma questa volta il risultato sembra davvero poco competitivo. Jiva è un’artista esperta e prova a dare dignità a una ballata che avrebbe bisogno di molta più personalità per lasciare un segno, ma il problema principale è che la canzone non decolla mai e la performance non trova un’idea abbastanza forte per colmare il vuoto. Poco competitiva anche la performance, dove l’artista cerca di affrancarsi dal legame tossico rappresentato dalla corda che la lega al ballerino che la accompagna sul palco. Con tutta la buona volontà, è difficile immaginare l’Azerbaigian fuori dalle ultime posizioni della serata.

Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Voto: 6.5

La Romania torna in gara scegliendo una strada sporca e volutamente aggressiva, ma non per questo inefficace. Alexandra porta sul palco un rock gotico femminile che guarda apertamente ai primi anni Duemila, tra suggestioni alla Evanescence, teatralità esasperata e una vocalità con spunti operatici che funziona molto meglio quando abbraccia fino in fondo il lato melodrammatico del pezzo. Il titolo resta controverso e il pacchetto può facilmente scivolare nel kitsch, ma quest’anno la Romania ha qualcosa da dire e un’identità scenica molto chiara (specialmente nella prima parte, dove Alexandra combatte due “demoni” a cui è legata da tubi luminosi). La diaspora può darle una mano importante al televoto; resta da capire se le giurie saranno disposte a premiare una proposta così divisiva.

Lussemburgo – Eva Marija – Mother Nature

Voto: 6

Eva Marija porta una proposta pulita, educata e molto ben confezionata, scritta da una penna eurovisiva importante come Thomas Stengaard (vincitore per la Danimarca nel 2013 come autore di Only Teardrops). Mother Nature ha un’impostazione folk-pop eurovisiva che avrebbe probabilmente funzionato meglio dieci anni fa, con quelle atmosfere ariose e melodiche che ricordano inevitabilmente la vincitrice danese di 13 anni fa. Lei è giovane, preparata e vocalmente credibile, ma il brano fatica a trovare un momento davvero memorabile e la performance non sembra riuscire a trasformarlo in qualcosa di più attuale, anche se si fa notare per un uso sensato delle grafiche a schermo con farfalle e particelle luminose che gravitano attorno all’artista. Il Lussemburgo ha dalla sua un ritorno finora fortunato, ma rischia seriamente di interrompere la propria striscia positiva di partecipazioni in finale.

Cechia – Daniel Zizka – CROSSROADS

Voto:

Francia – Monroe – Regarde! (fuori concorso)

Voto:

Armenia – SIMÓN – Paloma Rumba

Voto:

Svizzera – Veronica Fusaro – Alice

Voto:

Cipro – Antigoni – JALLA

Voto:

Austria – COSMÓ – Tanzschein (fuori concorso)

Voto:

Lettonia – Atvara – Ēnā

Voto:

Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Voto:

Australia – Delta Goodrem – Eclipse

Voto:

Ucraina – LELÉKA – Ridnym

Voto:

Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei (fuori concorso)

Voto:

Albania – Alis – Nân

Voto:

Malta – AIDAN – Bella

Voto:

Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA

Voto:

Credits foto: EBU/Corinne Cumming e Alma Bengtsson