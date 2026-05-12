Eurovision 2026 prima semifinale: si è chiusa la prima serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.

Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Italia e Germania, già qualificate come Big e quindi fuori concorso nella serata. Per l’Italia Sal Da Vinci ha presentato Per sempre sì, mentre la Germania è stata rappresentata da Sarah Engels con Fire.

Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino.

Il voto della prima semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Italia e Germania. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.

Eurovision 2026 prima semifinale: le 10 qualificate alla finale

Accedono alla finale di sabato 16 maggio:

Grecia – Akylas – Ferto Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice Svezia – FELICIA – My System Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova! Israele – Noam Bettan – Michelle Serbia – LAVINA – Kraj Mene Croazia – LELEK – Andromeda Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Polonia – ALICJA – Pray

Eurovision 2026 prima semifinale: le 5 eliminate

Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della prima semifinale sono:

Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa Georgia – Bzikebi – On Replay Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True San Marino – SENHIT – Superstar

Qui trovate le nostre pagelle.

Eurovision 2026 prima semifinale: tutti gli esiti della serata

Paese Artista Brano Esito Moldavia Satoshi Viva, Moldova! Qualificata Svezia FELICIA My System Qualificata Croazia LELEK Andromeda Qualificata Grecia Akylas Ferto Qualificata Portogallo Bandidos do Cante Rosa Eliminato Georgia Bzikebi On Replay Eliminata Italia Sal Da Vinci Per sempre sì Fuori concorso Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin Qualificata Montenegro Tamara Živković Nova Zora Eliminato Estonia Vanilla Ninja Too Epic To Be True Eliminata Israele Noam Bettan Michelle Qualificato Germania Sarah Engels Fire Fuori concorso Belgio ESSYLA Dancing on the Ice Qualificato Lituania Lion Ceccah Sólo Quiero Más Qualificata San Marino SENHIT Superstar Eliminato Polonia ALICJA Pray Qualificata Serbia LAVINA Kraj Mene Qualificata

Eurovision 2026: Italia e Germania fuori concorso nella prima semifinale

Italia e Germania hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate come Big, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla finale.

Sal Da Vinci tornerà in gara sabato 16 maggio con Per sempre sì. La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Eurovision 2026 prima semifinale: le pagelle di All Music Italia

Su All Music Italia la prima semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Voti e commenti alle esibizioni raccontano la resa televisiva dei brani, le scelte di staging e il peso del live nella corsa verso la finale.