12 Maggio 2026
di
All Music Italia
Eurovision
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12 Maggio 2026

Eurovision 2026, prima semifinale: qualificate ed eliminate. San Marino fuori dalla finale

Annunciate in ordine casuale le 10 qualificate alla finale. Cinque Paesi restano fuori dalla gara.

Eurovision di All Music Italia
Il palco dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna
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Eurovision 2026 prima semifinale: si è chiusa la prima serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.

Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Italia e Germania, già qualificate come Big e quindi fuori concorso nella serata. Per l’Italia Sal Da Vinci ha presentato Per sempre sì, mentre la Germania è stata rappresentata da Sarah Engels con Fire.

Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino.

Il voto della prima semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Italia e Germania. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.

Eurovision 2026 prima semifinale: le 10 qualificate alla finale

Accedono alla finale di sabato 16 maggio:

  1. GreciaAkylasFerto
  2. FinlandiaLinda Lampenius x Pete ParkkonenLiekinheitin
  3. BelgioESSYLADancing on the Ice
  4. SveziaFELICIAMy System
  5. MoldaviaSatoshiViva, Moldova!
  6. IsraeleNoam BettanMichelle
  7. SerbiaLAVINAKraj Mene
  8. CroaziaLELEKAndromeda
  9. LituaniaLion CeccahSólo Quiero Más
  10. PoloniaALICJAPray

Eurovision 2026 prima semifinale: le 5 eliminate

Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della prima semifinale sono:

  1. PortogalloBandidos do CanteRosa
  2. GeorgiaBzikebiOn Replay
  3. MontenegroTamara ŽivkovićNova Zora
  4. EstoniaVanilla NinjaToo Epic To Be True
  5. San MarinoSENHITSuperstar

Qui trovate le nostre pagelle.

Eurovision 2026 prima semifinale: tutti gli esiti della serata

Paese Artista Brano Esito
Moldavia Satoshi Viva, Moldova! Qualificata
Svezia FELICIA My System Qualificata
Croazia LELEK Andromeda Qualificata
Grecia Akylas Ferto Qualificata
Portogallo Bandidos do Cante Rosa Eliminato
Georgia Bzikebi On Replay Eliminata
Italia Sal Da Vinci Per sempre sì Fuori concorso
Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin Qualificata
Montenegro Tamara Živković Nova Zora Eliminato
Estonia Vanilla Ninja Too Epic To Be True Eliminata
Israele Noam Bettan Michelle Qualificato
Germania Sarah Engels Fire Fuori concorso
Belgio ESSYLA Dancing on the Ice Qualificato
Lituania Lion Ceccah Sólo Quiero Más Qualificata
San Marino SENHIT Superstar Eliminato
Polonia ALICJA Pray Qualificata
Serbia LAVINA Kraj Mene Qualificata

Eurovision 2026: Italia e Germania fuori concorso nella prima semifinale

Italia e Germania hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate come Big, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla finale.

Sal Da Vinci tornerà in gara sabato 16 maggio con Per sempre sì. La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Eurovision 2026 prima semifinale: le pagelle di All Music Italia

Su All Music Italia la prima semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Voti e commenti alle esibizioni raccontano la resa televisiva dei brani, le scelte di staging e il peso del live nella corsa verso la finale.

 

All Music Italia

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