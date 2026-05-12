Eurovision 2026 prima semifinale: si è chiusa la prima serata in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Al termine delle esibizioni sono state annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale di sabato 16 maggio e le 5 eliminate.
Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti 15 Paesi in gara. Sul palco anche Italia e Germania, già qualificate come Big e quindi fuori concorso nella serata. Per l’Italia Sal Da Vinci ha presentato Per sempre sì, mentre la Germania è stata rappresentata da Sarah Engels con Fire.
Le 10 qualificate sono state annunciate in ordine casuale. Fuori dalla finale Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino.
Il voto della prima semifinale è stato composto dalle giurie e dal televoto delle nazioni che si sono esibite nella serata, più Italia e Germania. Le due componenti hanno avuto un peso del 50% ciascuna.
Eurovision 2026 prima semifinale: le 10 qualificate alla finale
Accedono alla finale di sabato 16 maggio:
- Grecia – Akylas – Ferto
- Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice
- Svezia – FELICIA – My System
- Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!
- Israele – Noam Bettan – Michelle
- Serbia – LAVINA – Kraj Mene
- Croazia – LELEK – Andromeda
- Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Polonia – ALICJA – Pray
Eurovision 2026 prima semifinale: le 5 eliminate
Restano fuori dalla finale cinque Paesi. Le eliminate della prima semifinale sono:
- Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa
- Georgia – Bzikebi – On Replay
- Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora
- Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- San Marino – SENHIT – Superstar
Qui trovate le nostre pagelle.
Eurovision 2026 prima semifinale: tutti gli esiti della serata
|Paese
|Artista
|Brano
|Esito
|Moldavia
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|Qualificata
|Svezia
|FELICIA
|My System
|Qualificata
|Croazia
|LELEK
|Andromeda
|Qualificata
|Grecia
|Akylas
|Ferto
|Qualificata
|Portogallo
|Bandidos do Cante
|Rosa
|Eliminato
|Georgia
|Bzikebi
|On Replay
|Eliminata
|Italia
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|Fuori concorso
|Finlandia
|Linda Lampenius x Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|Qualificata
|Montenegro
|Tamara Živković
|Nova Zora
|Eliminato
|Estonia
|Vanilla Ninja
|Too Epic To Be True
|Eliminata
|Israele
|Noam Bettan
|Michelle
|Qualificato
|Germania
|Sarah Engels
|Fire
|Fuori concorso
|Belgio
|ESSYLA
|Dancing on the Ice
|Qualificato
|Lituania
|Lion Ceccah
|Sólo Quiero Más
|Qualificata
|San Marino
|SENHIT
|Superstar
|Eliminato
|Polonia
|ALICJA
|Pray
|Qualificata
|Serbia
|LAVINA
|Kraj Mene
|Qualificata
Eurovision 2026: Italia e Germania fuori concorso nella prima semifinale
Italia e Germania hanno partecipato alla serata con un’esibizione fuori concorso. Essendo già qualificate come Big, non rientravano tra i 15 Paesi in gara per l’accesso alla finale.
Sal Da Vinci tornerà in gara sabato 16 maggio con Per sempre sì. La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Eurovision 2026 prima semifinale: le pagelle di All Music Italia
Su All Music Italia la prima semifinale è stata seguita anche con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Voti e commenti alle esibizioni raccontano la resa televisiva dei brani, le scelte di staging e il peso del live nella corsa verso la finale.