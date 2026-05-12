Eurovision 2026 prima semifinale dove vederla: la prima serata del contest va in onda martedì 12 maggio alle 21:00 in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dalla Wiener Stadthalle di Vienna parte la corsa verso la finale di sabato 16 maggio.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 vede in gara 15 Paesi. Solo 10 accederanno alla finale. Nel corso della serata si esibiranno anche Italia e Germania, già qualificate come Big e quindi fuori concorso nella semifinale.

Per l’Italia salirà sul palco Sal Da Vinci con Per sempre sì. La sua esibizione è prevista dopo la Georgia e prima della Finlandia, nella prima parte della serata. La Germania, rappresentata da Sarah Engels con Fire, si esibirà dopo Israele e prima del Belgio.

Eurovision 2026 prima semifinale: orario, TV e streaming

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 inizia alle 21:00. In Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Il commento italiano delle serate è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La finale di sabato 16 maggio andrà invece in onda su Rai 1.

Eurovision 2026: 15 Paesi in gara e Italia fuori concorso

Nella prima semifinale sono in gara 15 Paesi. Al termine della serata saranno annunciati i 10 qualificati alla finale.

Italia e Germania non concorrono per la qualificazione, perché già ammesse alla finale. Le loro esibizioni fanno parte dello show della semifinale e servono anche a presentare al pubblico i brani dei Paesi già finalisti.

Eurovision 2026 prima semifinale: la scaletta completa

Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova! Svezia – FELICIA – My System Croazia – LELEK – Andromeda Grecia – Akylas – Ferto Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa Georgia – Bzikebi – On Replay Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì (fuori concorso) Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Israele – Noam Bettan – Michelle Germania – Sarah Engels – Fire (fuori concorso) Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más San Marino – SENHIT – Superstar Polonia – ALICJA – Pray Serbia – LAVINA – Kraj Mene

Quando canta Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

Sal Da Vinci si esibisce nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 dopo la Georgia e prima della Finlandia. L’Italia è già qualificata alla finale, quindi Per sempre sì non è in gara per uno dei 10 posti disponibili nella semifinale.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è prevista sabato 16 maggio. In quella serata Sal Da Vinci tornerà in gara per l’Italia.

Eurovision 2026, le pagelle live su All Music Italia

Durante la diretta seguiremo anche la prima semifinale con le pagelle in tempo reale a cura di Davide Maistrello. Voti e commenti saranno aggiornati esibizione dopo esibizione, fino all’annuncio dei 10 Paesi qualificati alla finale.