Forse non tutti sapevano che due dei talenti più particolari mai passati per la scuola di Amici e per X Factor (un incredibile crossover, insomma!) stavano da tempo insieme: stiamo parlando di Pierdavide Carone e di Martin Attili, che nelle scorse ore – sorpresa! – hanno annunciato che convoleranno presto a nozze!

Pierdavide Carone e Martina Attili hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale: le nozze sono dietro l’angolo

Quella che per molti era solo una semplice collaborazione professionale tra colleghi della stessa etichetta discografica (Zoo Dischi/ADA Music Italia), si è trasformata nella più romantica delle storie d’amore a lieto fine, sbocciata tra un impegno in studio di registrazione e l’altro.

Colpo di scena romantico durante la cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera: nella suggestiva cornice della Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, Pierdavide Carone ha sorpreso tutti chiedendo la mano della collega Martina Attili #pierdavidecarone #martinaattili pic.twitter.com/e1mhCSjPgZ — fabrizio pacifici (@fabrypacifici) May 10, 2026

Carone, nato artisticamente ad Amici 9 nel 2010, è apparso in un video social molto commovente dove lo vediamo chiedere la mano alla compagna Martina Attili, che in molti hanno conosciuto per la sua partecipazione al talent show di Sky Uno con Cherofobia. Il cantautore ha fatto tutto come da manuale, inginocchiandosi di fronte alla sua fidanzata, tirando fuori un anello e chiedendole di diventare sua moglie per il resto della vita. Comprensibilmente emozionatissima, la diretta interessata si è limitata a sussurrare un “sì” le lacrime, baciando il fidanzato tra gli applausi dei presenti.

I primi segnali della relazione

La liaison tra Carone e Attili – che hanno 13 anni di differenza – è rimasta praticamente un segreto fino a pochissimi giorni fa, anche se negli ultimi mesi la coppia aveva condiviso diversi contenuti social insieme, dai duetti musicali a frammenti di vita quotidiana, che avevano già fatto insospettire i follower più attenti. I due hanno tra l’altro collaborato nell’ultimo album di lui (uscito nell’ottobre del 2024, il pezzo è L’uscita degli artisti) e hanno condiviso diversi tour in giro per l’Italia. E adesso giunge questa bella notizia, che suggella un rapporto non più solo artistico. Auguri!

Credits immagine di copertina: Clara Parmigiani, Ufficio stampa Astarte Agency