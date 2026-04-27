27 Aprile 2026
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27 Aprile 2026

Ultimo canta “Questa insensata voglia di te”, nuovo singolo in arrivo prima di Tor Vergata

Il titolo non è ancora ufficiale, ma il frammento anticipa una ballad nel segno del desiderio e del rimpianto

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Ultimo in una foto selfie, possibile nuovo singolo Questa insensata voglia di te
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Testo e significato di Questa insensata voglia di te, questo il possibile titolo del nuovo singolo di Ultimo, in uscita a breve. Dopo Acquario, pubblicato a gennaio per Ultimo Records e distribuito da Believe, il cantautore romano sembra pronto ad aprire un nuovo capitolo di musica inedita.

Il titolo che circola è Questa insensata voglia di te, frase che chiude il frammento del brano emerso nelle ultime ore. Per ora non ci sono conferme ufficiali, quindi va trattato come anticipazione e non come annuncio definitivo.

UltimoQuesta insensata voglia di te: il significato del brano

Dal frammento disponibile, Questa insensata voglia di te sembra muoversi dentro una zona molto riconoscibile della scrittura di Ultimo: il conflitto tra ciò che si sente e ciò che si prova a trattenere.

Le parole parlano di dubbio, rimpianto, bisogno di non lasciar andare qualcuno. Non c’è una dichiarazione ordinata, né una distanza già risolta. C’è piuttosto una voce che ammette di essere stanca di sentire tutto addosso, ma che non riesce comunque a sottrarsi al legame.

La frase “Questa insensata voglia di te” mette al centro un desiderio che non cerca spiegazioni. È una formula semplice, quasi detta di getto, ma proprio per questo vicina al modo in cui Ultimo spesso racconta i rapporti: con parole dirette, emotive, più vicine al parlato che alla costruzione perfetta.

Il tema, almeno da questo primo estratto, sembra essere quello di un amore che resta anche quando la testa prova a portare altrove. Il dubbio non cancella il sentimento. Il buio, anzi, lo rende più visibile.

 

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Il testo di Questa insensata voglia di te

Il testo completo di “Questa insensata voglia di te” non è ancora disponibile. Di seguito il frammento emerso finora, in attesa di conferme ufficiali su titolo e uscita del brano.

Non ne posso più
di sentire sempre tutto il dubbio
che mi manca il mondo
e che c’è sempre spazio per un rimpianto
però ti voglio bene io
e non ti lascio andare via
so che forse è banale
ma ci inizio a pensare
quando buio e rimane solo…
Questa insensata voglia di te

Ultimo verso nuova musica dopo Acquario

Il possibile nuovo singolo arriverebbe dopo Acquario, uscito a gennaio sotto etichetta Ultimo Records con distribuzione Believe. A febbraio, il cantautore ha rinnovato proprio con Believe l’accordo per la distribuzione della sua musica, confermando il lavoro portato avanti fuori dalle major con la propria etichetta.

Nel frattempo, il suo catalogo ha raggiunto quota 85 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro, numeri che fotografano la continuità costruita negli anni tra album, singoli e live.

Il prossimo passaggio pubblico sarà Ultimo 2026 – La favola per sempre, il concerto in programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma. L’evento ha registrato il sold out con 250.000 biglietti venduti in tre ore.

Dopo un 2025 segnato da due dischi live arrivati al primo posto in classifica e dopo l’inedito Acquario, l’arrivo di nuova musica confermerebbe una fase già proiettata verso il grande appuntamento romano del 2026.

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