Il mio canto libero di Lucio Battisti vince Canzonissima 2026. Dopo sei puntate su Rai 1, il programma sceglie il brano portato in gara da Fabrizio Moro nella prima serata come canzone vincitrice assoluta dell’edizione.

La sfida finale ha rimesso sul palco i sei brani che avevano già vinto le singole puntate. In mezzo a titoli molto diversi tra loro, alla fine è passato uno dei classici più forti della canzone italiana.

Canzonissima 2026: vince Il mio canto libero

Il mio canto libero chiude davanti a tutti e diventa la Canzonissima 2026. Il brano di Lucio Battisti, interpretato da Fabrizio Moro, era già uscito vincitore dalla prima puntata e nella sfida conclusiva ha confermato la sua forza.

Nella selezione finale c’erano anche due canzoni appartenenti direttamente al repertorio dei concorrenti, La notte di Arisa e Margherita di Riccardo Cocciante. A spuntarla è stato però il titolo che più di tutti aveva già un peso autonomo nella storia della musica italiana.

I sei brani arrivati all’ultima sfida

prima puntata : Fabrizio Moro con Il mio canto libero di Lucio Battisti

: con di seconda puntata : Arisa con La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori

: con di terza puntata : Vittorio Grigolo con Caruso di Lucio Dalla

: con di quarta puntata : Arisa con La notte

: con quinta puntata : Leo Gassmann con Un senso di Vasco Rossi

: con di sesta puntata: Riccardo Cocciante con Margherita

Il voto degli artisti ha premiato Il mio canto libero

Tra i concorrenti, Il mio canto libero ha raccolto più preferenze degli altri brani. Irene Grandi, Michele Bravi, Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri e Leo Gassmann hanno votato il pezzo di Lucio Battisti portato in gara da Fabrizio Moro.

Vittorio Grigolo ha votato Margherita. Elettra Lamborghini, i Jalisse e Fausto Leali hanno scelto Caruso. Arisa e Fabrizio Moro hanno indicato Un senso. Elio e le Storie Tese e Malika Ayane hanno votato La notte.

Anche i Magnifici Sette scelgono Il mio canto libero

La giuria dei Magnifici Sette ha confermato la stessa direzione. Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Caterina Balivo e Francesca Fialdini hanno votato Il mio canto libero. Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo hanno invece scelto Un senso.

Con questo vantaggio anche nel passaggio finale, il brano di Lucio Battisti ha chiuso davanti a tutti ed è diventato la Canzonissima 2026.