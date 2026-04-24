New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 24 aprile 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.
Nella settimana del 24 aprile 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Frah Quintale, Senza Cri, Frankie hi-nrg mc, Primogenito, Subsonica e molti altri ancora.
Queste sono le pagelle della New Music Friday del 24 aprile 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.
Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.
Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 24 aprile 2026.