Frankie hi-nrg mc porterà in tour nel 2026 il progetto Voce e Batteria, con una serie di concerti tra primavera ed estate. Le date vedranno l’artista sul palco insieme a Donato Stolfi, in una formazione essenziale costruita su voce, ritmo e parole.

Il tour arriva dopo l’uscita dell’album Voce e Batteria, in cui alcuni brani del repertorio di Frankie hi-nrg mc vengono riletti con arrangiamenti ridotti alla sola batteria. Nel disco compaiono anche Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons.

Tra i brani inclusi ci sono Pedala e batteria feat. Jovanotti, singolo in radio, Autodafé e batteria feat. Fabri Fibra, Faccio la mia cosa feat. Tiziano Ferro e Fight da faida feat. Elisa e Lina Simons.

Per la tracklist completa e i dettagli sul progetto, leggi l’articolo su Voce e Batteria, il nuovo album di Frankie hi-nrg mc.

Frankie hi-nrg mc concerti 2026: date del tour

30 maggio – DumBO Summertime – Bologna

5 giugno – Ultravox, Support your local festival – Firenze

19 giugno – Parco delle Valli, Arci Roma Incontra il Mondo – Roma

2 luglio – Castello Sforzesco – Milano

11 luglio – Suoni di Marca – Treviso

31 luglio – Effetto Venezia – Livorno

29 agosto – Teatro Capovolto – Trento

18 settembre – Hiroshima Sound Garden – Torino

Il nuovo tour di Frankie hi-nrg mc

Il tour Voce e Batteria porta dal vivo la stessa idea alla base del nuovo album: togliere il superfluo e lasciare in primo piano la voce, il testo e il lavoro ritmico della batteria.

La formula scelta per i concerti è quindi diretta: Frankie hi-nrg mc alla voce e Donato Stolfi alla batteria. Una versione pensata per festival e spazi all’aperto, con un calendario che attraversa diverse città italiane.

Il percorso di Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc, nome d’arte di Francesco Di Gesù, è tra le figure più riconoscibili del rap italiano. Dagli anni ’90 ha lavorato su scrittura, impegno civile e linguaggio hip hop, firmando brani entrati nel repertorio del genere.

Tra i suoi pezzi più noti ci sono Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e Faccio la mia cosa. Nel tempo ha alternato musica, teatro, regia e progetti visivi, mantenendo una forte autonomia artistica.

La scaletta del tour Voce e Batteria

La scaletta ufficiale del tour non è ancora stata diffusa. Nei concerti sono però attesi diversi brani del repertorio di Frankie hi-nrg mc nella nuova versione voce e batteria.

Tra i titoli più probabili ci sono Pedala e batteria, Autodafé e batteria, Faccio la mia cosa, Fight da faida e Quelli che benpensano. La scaletta verrà aggiornata quando saranno disponibili informazioni ufficiali.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour Voce e Batteria sono disponibili attraverso i canali ufficiali.

Foto: Damiano Andreotti

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