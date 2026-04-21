Il nuovo album di Frankie hi-nrg mc, VOCE E BATTERIA, riparte dalle fondamenta dell’hip hop. Il rapper torna sulle scene discografiche venerdì 24 aprile con un progetto radicale pubblicato per Materie Prime Circolari (distribuzione ADA Music Italy). Ad anticipare l’uscita, arriva in radio il singolo Pedala e batteria in collaborazione con Jovanotti.

L’idea alla base del disco taglia via ogni orpello produttivo. Frankie hi-nrg mc rilegge undici classici del suo repertorio spogliandoli di qualsiasi arrangiamento melodico. Restano solo le parole e il ritmo. La struttura musicale è affidata esclusivamente alle batterie suonate da Donato Stolfi e agli scratch di Dj Stile. Una scelta sonora cruda e diretta che restituisce peso specifico ai testi.

Frankie hi-nrg mc: i featuring di “VOCE E BATTERIA”

Il cast di ospiti coinvolto nell’operazione è massiccio. Oltre a Jovanotti, che firma una strofa inedita sul tema della bicicletta nel singolo di lancio, il disco ospita pesi massimi del pop e del rap italiano. Fabri Fibra interviene in Autodafè e batteria con una barra introspettiva scritta per l’occasione. Tiziano Ferro affianca il rapper in Faccio la mia cosa.

La tracklist include anche Elisa e Lina Simons (Fight da faida), Emma (Potere alla parola), Raiz (Elefante) e Diodato (Generazione di mostri). Un parterre trasversale chiamato a confrontarsi con una formula ritmica ridotta all’osso.

Ecco la tracklist completa:

Pedala e batteria (feat. Jovanotti) Faccio la mia cosa (feat. Tiziano Ferro) Autodafè e batteria (feat. Fabri Fibra) Fight da faida (feat. Elisa, Lina Simons) Potere alla parola (feat. Emma) Nuvole Elefante (feat. Raiz) Generazione di mostri (feat. Diodato) Libri di sangue Chiedi chiedi Disconnetti il potere

Il tour estivo nei festival

Il concept del disco si sposta direttamente sui palchi. Organizzato da OTR Live, il tour estivo vedrà Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi esibirsi dal vivo mantenendo la stessa formazione minimale: solo microfono e percussioni. Le date confermate finora coprono i principali festival italiani.

Ecco il calendario in aggiornamento: