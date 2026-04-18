La quinta puntata di Canzonissima 2026 porta sul palco di Rai 1 la serata “La canzone che avrei voluto scrivere”: dodici artisti alle prese con i brani della storia della musica italiana che avrebbero desiderato firmare. Se non le avete lette, qui trovate le pagelle della prima puntata, della seconda, della terza e della quarta.

Nota: i voti esprimono una valutazione sul connubio canzone + interprete, non sull’artista in senso assoluto.

MALIKA AYANE – Nel blu dipinto di blu

Cantare un brano che ha fatto il giro del mondo e che chiunque conosce a memoria è una di quelle sfide che non finisce mai bene a metà. Malika stavolta ci esce bene. L’arrangiamento la valorizza – cosa che nelle ultime settimane non era affatto scontata, con esibizioni in cui sembrava spesso scollata da quello che suonava intorno. Il ritornello non esplode come dovrebbe, e qualche virtuosismo di troppo appesantisce. Ma la serata è buona.

Voto: 7,5

MICHELE BRAVI – I migliori anni della nostra vita

Un brano di un’intensità struggente e, al tempo stesso, di una serenità che mette in pace con se stessi. Una canzone che non si riesce a non immaginare con la voce di Renato Zero: è talmente sua che qualsiasi rilettura parte già in salita. Michele la affronta bene, da ottimo interprete quale è, scegliendo la via dell’intimità piuttosto che della potenza. Ne consegna una versione più dolce, teatrale, raccolta – ma togliendo quella parte più commovente che è il cuore del brano. Quando l’orchestra si apre e il ritornello richiederebbe un appoggio vocale solido, la voce mostra qualche fragilità. Una sua versione, riconoscibile e rispettosa.

Voto: 6,5

IRENE GRANDI – Albachiara

Con Vasco Rossi, Irene Grandi ha un rapporto che va oltre la semplice cover: lui le ha scritto due dei suoi brani più iconici, La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio. Questo palco, in teoria, è casa sua. Eppure Albachiara non è il terreno su cui la ritroviamo al meglio. Nella prima parte, dove il brano richiederebbe intimità e quella delicatezza quasi voyeuristica dell’originale, risulta meno intensa del solito. Nella parte ritmica, invece di trovare una sua strada, finisce per scimmiottare il blaso di Vasco senza aggiungerci nulla di suo. Di sicuro ha fatto meglio su altri brani.

Voto: 6

FAUSTO LEALI – La valigia dell’attore

La voce di Fausto Leali non si discute. Il problema è che qui si tocca il principe dei cantautori italiani, e con De Gregori non funziona la logica della potenza vocale: funziona quella dell’interpretazione, del peso delle parole, della distanza narrativa. Leali non cerca di imitarlo – e fa bene – ma porta il brano nel suo territorio, quello del soul, trasformando una ballata malinconica in qualcosa di più teatrale e drammatico. L’aderenza biografica c’è: uno che quella valigia l’ha portata davvero per decenni è credibile quando la canta. La delicatezza poetica del testo si perde, le parole vengono a volte masticate in stile soul e la nitidezza che De Gregori pretende dai suoi brani non arriva. Su questo tipo di repertorio, dove l’interpretazione conta più della voce precisa, preferiamo De Gregori.

Voto: 7

Articolo in aggiornamento