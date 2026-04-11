La quarta puntata di Canzonissima 2026 porta sul palco di Rai 1 la serata “La rivincita di Sanremo”: dodici artisti alle prese con canzoni che al Festival non hanno vinto, ma che nel tempo sono diventate parte della memoria collettiva della musica italiana. Una sfida che, già dalle prime esibizioni, ha detto cose interessanti su chi sa abitare un brano e chi no.

Prima di iniziare, Milly Carlucci ha comunicato al pubblico che Elettra Lamborghini si è sentita poco bene nel pomeriggio: al momento della messa in onda non era ancora certo che riuscisse a esibirsi.

Nota: i voti esprimono una valutazione sul connubio canzone + interprete, non sull’artista in senso assoluto.

JALISSE – Su di noi

Alessandra dark, un arrangiamento che mette in luce la parte più aggressiva e graffiata del pezzo e una voce che la interpreta splendidamente. Una delle cover più riuscite dei Jalisse e, secondo noi, un’idea precisa della direzione che potrebbero prendere musicalmente per staccarsi dai classicismi che li hanno contraddistinti. Se fossimo autori di canzoni, punteremmo a essere quelli che riportano i Jalisse al Festival di Sanremo nel 2027.

Voto: 8

LEO GASSMANN – Io che amo solo te

Leo ama i cantautori, e si sente e si vede dalle sue scelte. Questa volta va a toccare un brano di Sergio Endrigo, a nostro avviso una delle canzoni più belle dell’intera musica italiana. Ci mette passione e sentimento, ma il brano non è assolutamente facile: è stato reinterpretato da grandissimi artisti e Leo non riesce a dargli luce in più – e, allo stesso modo, il brano non riesce a dare luce in più a lui. Manca sempre quell’intensità e quel graffio che farebbero la differenza.

Voto: 6

FAUSTO LEALI – Io amo

Fausto sul suo cavallo di battaglia, scritto dall’amico Toto Cutugno: non si può discutere. Un pezzo che può anche non piacere, ma di sicuro importante, che valorizza come pochi la timbrica graffiata del cantante che, a ottant’anni suonati, può dare lezioni a quasi tutti i colleghi.

Voto: 9

ARISA – La notte

Ci troviamo di fronte a una delle canzoni della musica italiana moderna più riuscite: un gioiello che si sposa perfettamente con la voce della sua interprete e che, nonostante gli anni, diventa sempre più bella. Quel Sanremo che la vide classificarsi seconda alle spalle di Non è l’inferno di Emma fu, nulla contro la Brown, uno sfregio. Arisa ricanta quasi quindici anni dopo la sua canzone simbolo con una voce cristallina che emoziona. Da segnalare, uno dei casi rari in cui l’arrangiamento porta qualcosa di davvero funzionale al programma: non si limita ad accompagnare, aggiunge. E ci ricorda una cosa sola: datele una bella canzone, e lei sposterà il mondo.

Voto: 9

ENRICO RUGGERI – Il ragazzo della via Gluck

Il testo di Adriano Celentano è ancora attuale. Enrico decide di dargli la sua impronta e la rende rock, con un’aura incazzata – giustamente incazzata, diremmo. Qui Ruggeri splende perché unisce parole di peso e musica rock: due cose che, quando si incontrano davvero, non hanno bisogno di altro.

Voto: 7,5

MICHELE BRAVI – Il nostro concerto

C’è un motivo preciso per cui Michele Bravi sceglie questa canzone, o meglio questo artista. Quando Umberto Bindi partecipò a Sanremo, nel 1961, fu messo ai margini per aver indossato un anello che scatenò polemiche sulla sua omosessualità. Un gesto innocuo, pagato sulla propria pelle per anni. Michele Bravi, con la sua sensibilità, omaggia quella storia: un atto che ha aperto una porta, piccola e faticosa, attraverso cui tanti negli anni successivi – lotta dopo lotta – hanno potuto fare gli stessi gesti con quella normalità che dovrebbe esserci sempre.

Sul piano dell’interpretazione, Michele il brano lo vive, lo sente sottopelle, e si vede, si percepisce, arriva. Non possiamo che ribadirlo: è uno dei rari casi, nell’attuale panorama musicale italiano, di Interprete con la I maiuscola. Il pezzo, ha ragione la giuria dei Magnifici sette, è invecchiato meno bene di altri.

Voto: 8

FABRIZIO MORO – Sono solo parole

Moro porta sul palco il brano che scrisse per Noemi nel 2012, stesso Sanremo de La notte di Arisa. Lo fa da autore, con una versione più dolce e controllata, malinconica. E accade quel miracolo che non sempre avviene – vedi alcuni brani di Fossati ricantati da lui stesso – la canzone splende altrettanto, ma in maniera diversa, in entrambe le interpretazioni.

Voto: 8,5

Articolo in aggiornamento