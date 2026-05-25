25 Maggio 2026
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25 Maggio 2026

Guè, TonyPitony e Shablo, “Cadillac”: testo, significato e una corsa a tre voci

Tre nomi insieme per la prima volta. Il singolo esce venerdì 29 maggio.

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Guè, TonyPitony e Shablo nella foto promo del singolo Cadillac
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Testo e significato di Cadillac, il nuovo singolo di Guè con TonyPitony e Shablo, in uscita venerdì 29 maggio.

L’annuncio è arrivato lunedì 25 maggio: Cadillac è il nuovo singolo 2026 di Guè insieme a TonyPitony e Shablo, tre nomi che a vario titolo hanno attraversato la scena urban italiana degli ultimi anni e che ora firmano insieme un pezzo. Il comunicato lo definisce “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”.

Guè, T

L’annuncio è arrivato lunedì 25 maggio. Una collaborazione che il comunicato definisce “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”.

Guè, TonyPitony e ShabloCadillac: il significato del brano

Cadillac non è costruito come un featuring asimmetrico in cui un nome ospita l’altro. È una collaborazione in parti uguali, dove ogni elemento del brano nasce dal confronto tra i tre. Sul piano testuale, il pezzo si muove come una corsa all’ultimo centimetro: ogni barra è parte di una sfida condivisa, ogni dettaglio sposta i confini del brano.

Il titolo, Cadillac, richiama l’immaginario classico del rap statunitense (l’auto, la strada, la velocità) ma viene declinato dentro una sensibilità italiana. Non un’imitazione di codici, piuttosto un gioco di rimandi che mette i tre artisti nella stessa cornice musicale senza appiattirli.

Copertina del singolo Cadillac di Guè, TonyPitony e Shablo con i tre artisti che guardano una mappa dal baule di un'auto

Il testo di Cadillac

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Cadillac” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 29 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Cadillac
Artisti: Guè, TonyPitony, Shablo
Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

Foto di Giuseppe Di Stefano
Copertina singolo: Luigi Giordano, Giuseppe Di Stefano

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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