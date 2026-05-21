Testo e significato di Romantica, il nuovo singolo di Ultimo annunciato a sorpresa sui social e fuori dal 22 maggio per Ultimo Records/Believe.

Romantica arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album IL GIORNO CHE ASPETTAVO, atteso per il 19 giugno. Nella tracklist del disco Romantica compare accanto ai brani già pubblicati Acquario e Questa insensata voglia di te.

L’uscita precede anche ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il concerto previsto il 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata, evento già sold out con 250mila biglietti venduti in tre ore.

Romantica parla ad una ragazza osservata da vicino, con le sue dimenticanze, i suoi silenzi e quel modo di resistere anche quando tutto sembra pesare.

Nel passaggio anticipato, Ultimo mette insieme immagini molto concrete: le chiavi dimenticate in macchina, i viaggi sognati in Africa, il bisogno di trovare una propria “quadra”. Insomma amore e quel senso di ricerca della completezza che spesso ricorre nelle canzoni del cantautore romano.

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Sai che c’è

spero che

hai trovato la tua quadra

che quel tipo che t’abbraccia

sappia cosa c’è nei tuoi silenzi

Senti che non puoi farcela

che sogni quei viaggi in Africa, oh oh oh

scordi le chiavi in macchina

scappi ma sei romantica

oh oh oh

Il testo completo di “Romantica” sarà aggiornato in questa pagina dopo l’uscita ufficiale del singolo.

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