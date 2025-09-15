15 Settembre 2025
Dopo “Cuore rotto” il ritorno live: Tiziano Ferro annuncia “STADI26”, dieci date negli stadi italiani

Dieci concerti evento da Milano a Messina per celebrare una nuova fase della carriera

Tiziano Ferro annuncia il tour STADI26 con dieci date negli stadi italiani nel 2026
Forte del debutto al primo posto della classifica radio EarOne con la sua Cuore rotto arriva l’annuncio che in molti aspettavano: Tiziano Ferro torna live negli stadi.

Un ritorno attesissimo che segna una nuova fase della sua carriera, quella iniziata con il cambio management, ora l’artista è seguito da Paola Zukar con Big Picture Management, e il cambio casa discografica, ora Sugar Music, con cui l’artista ha rinnovato anche il contratto editoriale.

Il conto alla rovescia verso STADI26 di Tiziano Ferro è inizato. Il cantautore sarà protagonista di un il tour che lo riporterà dal vivo nei principali stadi italiani a tre anni dall’ultimo giro live, quello che aveva raccolto oltre 570mila spettatori.

Si tratta di dieci date prodotte da Live Nation, che toccheranno tutte le grandi città, da Milano a Roma, passando per Napoli, Bologna e Messina.

tiziano ferro – STADI26: il calendario

  • 30 maggio 2026 – LIGNANO, Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026 – MILANO, Stadio San Siro
  • 10 giugno 2026 – TORINO, Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026 – BOLOGNA, Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno 2026 – PADOVA, Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026 – ROMA, Stadio Olimpico
  • 3 luglio 2026 – ANCONA, Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026 – BARI, Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026 – MESSINA, Stadio San Filippo

La radio ufficiale sarà Radio Italia solomusicaitaliana. I biglietti saranno disponibili dal 17 settembre in anteprima fanclub e Mastercard, dal 18 settembre su My Live Nation e in vendita generale dal 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

