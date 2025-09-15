Dopo “Cuore rotto” il ritorno live: Tiziano Ferro annuncia “STADI26”, dieci date negli stadi italiani

Forte del debutto al primo posto della classifica radio EarOne con la sua Cuore rotto arriva l’annuncio che in molti aspettavano: Tiziano Ferro torna live negli stadi.

Un ritorno attesissimo che segna una nuova fase della sua carriera, quella iniziata con il cambio management, ora l’artista è seguito da Paola Zukar con Big Picture Management, e il cambio casa discografica, ora Sugar Music, con cui l’artista ha rinnovato anche il contratto editoriale.

Il conto alla rovescia verso STADI26 di Tiziano Ferro è inizato. Il cantautore sarà protagonista di un il tour che lo riporterà dal vivo nei principali stadi italiani a tre anni dall’ultimo giro live, quello che aveva raccolto oltre 570mila spettatori.

Si tratta di dieci date prodotte da Live Nation, che toccheranno tutte le grandi città, da Milano a Roma, passando per Napoli, Bologna e Messina.

tiziano ferro – STADI26: il calendario

30 maggio 2026 – LIGNANO, Stadio Teghil

– LIGNANO, Stadio Teghil 6 giugno 2026 – MILANO, Stadio San Siro

– MILANO, Stadio San Siro 10 giugno 2026 – TORINO, Allianz Stadium

– TORINO, Allianz Stadium 14 giugno 2026 – BOLOGNA, Stadio Dall’Ara

– BOLOGNA, Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 – PADOVA, Stadio Euganeo

– PADOVA, Stadio Euganeo 23 giugno 2026 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona

– NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 – ROMA, Stadio Olimpico

– ROMA, Stadio Olimpico 3 luglio 2026 – ANCONA, Stadio Del Conero

– ANCONA, Stadio Del Conero 8 luglio 2026 – BARI, Stadio San Nicola

– BARI, Stadio San Nicola 12 luglio 2026 – MESSINA, Stadio San Filippo

La radio ufficiale sarà Radio Italia solomusicaitaliana. I biglietti saranno disponibili dal 17 settembre in anteprima fanclub e Mastercard, dal 18 settembre su My Live Nation e in vendita generale dal 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

