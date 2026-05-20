I Pooh archiviano le tre date all’Arena di Verona e si preparano alla nuova fase live di Pooh 60 – La nostra storia. Dopo il debutto orchestrale all’Arena tra pioggia, sold out e una scaletta da oltre cinquanta momenti musicali, il tour 2026 entrerà ora nella leg estiva prima di proseguire nei palasport in autunno.

Il calendario dei concerti dei Pooh ripartirà il 10 luglio 2026 da Marsciano e attraverserà tutta Italia fino a settembre. Nei live resterà centrale il repertorio storico della band, già proposto nelle tre serate veronesi con una scaletta che ha attraversato sessant’anni di carriera.

Pooh concerti 2026: le date del tour estivo

10 luglio 2026 – Stadio A. Checcarini – Marsciano

13 luglio 2026 – Piazza Alfieri – Asti

15 luglio 2026 – Parco Ragazzi del ’99 / Bassano Music Park – Bassano del Grappa

16 luglio 2026 – Castello Carrarese / Este Music Festival – Este

18 luglio 2026 – Villa Manin – Codroipo

21 luglio 2026 – Piazzale Roma / Riccione Music City – Riccione

23 luglio 2026 – Arena Eventi – Campobasso

25 luglio 2026 – Teatro Greco – Siracusa

26 luglio 2026 – Teatro di Verdura – Palermo

29 luglio 2026 – Piazza Napoleone / Lucca Summer Festival – Lucca

19 agosto 2026 – Cava dell’Erba – Apricena

20 agosto 2026 – Parco Archeologico di Egnazia – Fasano

22 agosto 2026 – Teatro al Castello – Roccella Ionica

24 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina

25 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina

27 agosto 2026 – Arena dei Cedri – Santa Maria del Cedro

29 agosto 2026 – Arena dei Templi – Paestum

30 agosto 2026 – Parco Villa delle Rose – Lanciano

1 settembre 2026 – Sferisterio – Macerata

4 settembre 2026 – Castello Sforzesco – Vigevano

5 settembre 2026 – Piazza della Loggia – Brescia

7 settembre 2026 – Parco Ducale – Parma

9 settembre 2026 – Reggia di Caserta / Piazza Carlo di Borbone – Caserta

I Pooh ripartono dopo l’Arena di Verona

Le tre serate all’Arena di Verona hanno aperto ufficialmente il progetto live dei sessant’anni dei Pooh. Il debutto del 14 maggio è stato segnato dalla pioggia e da una lunga pausa durante il concerto, ma la band è poi tornata sul palco davanti a migliaia di persone rimaste sotto l’acqua.

Nei concerti veronesi i Pooh sono stati accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, con uno show costruito come rilettura orchestrale del repertorio storico.

Le date nei palasport da settembre

Dopo la leg estiva, il progetto Pooh 60 – La nostra storia continuerà nei palasport italiani tra settembre e ottobre 2026. Quella fase avrà un proprio hub dedicato con aggiornamenti su scaletta, produzione e calendario completo.

25 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo

26 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo

2 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

3 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

10 ottobre 2026 – Inalpi Arena – Torino

11 ottobre 2026 – Inalpi Arena – Torino

15 ottobre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

16 ottobre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

18 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano

19 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano

27 ottobre 2026 – Palasele – Eboli

28 ottobre 2026 – Palasele – Eboli

30 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari

31 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari

La scaletta di Pooh 60 – La nostra storia

Dopo le tre date all’Arena di Verona, prende forma la scaletta del tour 2026 dei Pooh. Lo show attraversa tutta la carriera della band con oltre cinquanta momenti musicali tra classici storici, parti orchestrali e medley.

Questa la scaletta proposta all’Arena di Verona, che dovrebbe rappresentare anche la base dei concerti estivi.

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Ci penserò domani

Stare senza di te

Piccola Katy

In silenzio

Nascerò con te

Love me baby

Se sai, se puoi, se vuoi

Parsifal

Vieni fuori

Pensiero

Noi due nel mondo e nell’anima

Infiniti noi

Io sono vivo

Tanta voglia di lei

Eleonora mia madre

50 primavere

Pierre

Chi fermerà la musica

Uomini soli

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

L’altra donna

Cercando di te

Dimmi di sì

Notte a sorpresa

Pronto, buongiorno è la sveglia

Non siamo in pericolo

Chi fermerà la musica

Il percorso dei Pooh

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno costruito una delle carriere più lunghe della musica italiana. Nel corso dei decenni hanno attraversato diverse fasi artistiche, mantenendo una forte dimensione live e un repertorio diventato parte stabile del pop italiano.

Il progetto dei 60 anni riunisce ancora una volta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, tra concerti celebrativi, orchestra e nuovi appuntamenti dal vivo.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date estive di Pooh 60 – La nostra storia sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali. Alcuni appuntamenti hanno già registrato un forte andamento nelle vendite dopo le date all’Arena di Verona.

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