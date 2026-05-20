I Pooh archiviano le tre date all’Arena di Verona e si preparano alla nuova fase live di Pooh 60 – La nostra storia. Dopo il debutto orchestrale all’Arena tra pioggia, sold out e una scaletta da oltre cinquanta momenti musicali, il tour 2026 entrerà ora nella leg estiva prima di proseguire nei palasport in autunno.
Il calendario dei concerti dei Pooh ripartirà il 10 luglio 2026 da Marsciano e attraverserà tutta Italia fino a settembre. Nei live resterà centrale il repertorio storico della band, già proposto nelle tre serate veronesi con una scaletta che ha attraversato sessant’anni di carriera.
Pooh concerti 2026: le date del tour estivo
- 10 luglio 2026 – Stadio A. Checcarini – Marsciano
- 13 luglio 2026 – Piazza Alfieri – Asti
- 15 luglio 2026 – Parco Ragazzi del ’99 / Bassano Music Park – Bassano del Grappa
- 16 luglio 2026 – Castello Carrarese / Este Music Festival – Este
- 18 luglio 2026 – Villa Manin – Codroipo
- 21 luglio 2026 – Piazzale Roma / Riccione Music City – Riccione
- 23 luglio 2026 – Arena Eventi – Campobasso
- 25 luglio 2026 – Teatro Greco – Siracusa
- 26 luglio 2026 – Teatro di Verdura – Palermo
- 29 luglio 2026 – Piazza Napoleone / Lucca Summer Festival – Lucca
- 19 agosto 2026 – Cava dell’Erba – Apricena
- 20 agosto 2026 – Parco Archeologico di Egnazia – Fasano
- 22 agosto 2026 – Teatro al Castello – Roccella Ionica
- 24 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina
- 25 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina
- 27 agosto 2026 – Arena dei Cedri – Santa Maria del Cedro
- 29 agosto 2026 – Arena dei Templi – Paestum
- 30 agosto 2026 – Parco Villa delle Rose – Lanciano
- 1 settembre 2026 – Sferisterio – Macerata
- 4 settembre 2026 – Castello Sforzesco – Vigevano
- 5 settembre 2026 – Piazza della Loggia – Brescia
- 7 settembre 2026 – Parco Ducale – Parma
- 9 settembre 2026 – Reggia di Caserta / Piazza Carlo di Borbone – Caserta
I Pooh ripartono dopo l’Arena di Verona
Le tre serate all’Arena di Verona hanno aperto ufficialmente il progetto live dei sessant’anni dei Pooh. Il debutto del 14 maggio è stato segnato dalla pioggia e da una lunga pausa durante il concerto, ma la band è poi tornata sul palco davanti a migliaia di persone rimaste sotto l’acqua.
Nei concerti veronesi i Pooh sono stati accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, con uno show costruito come rilettura orchestrale del repertorio storico.
Le date nei palasport da settembre
Dopo la leg estiva, il progetto Pooh 60 – La nostra storia continuerà nei palasport italiani tra settembre e ottobre 2026. Quella fase avrà un proprio hub dedicato con aggiornamenti su scaletta, produzione e calendario completo.
- 25 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo
- 26 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo
- 2 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze
- 3 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze
- 10 ottobre 2026 – Inalpi Arena – Torino
- 11 ottobre 2026 – Inalpi Arena – Torino
- 15 ottobre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
- 16 ottobre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
- 18 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano
- 19 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano
- 27 ottobre 2026 – Palasele – Eboli
- 28 ottobre 2026 – Palasele – Eboli
- 30 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari
- 31 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari
La scaletta di Pooh 60 – La nostra storia
Dopo le tre date all’Arena di Verona, prende forma la scaletta del tour 2026 dei Pooh. Lo show attraversa tutta la carriera della band con oltre cinquanta momenti musicali tra classici storici, parti orchestrali e medley.
Questa la scaletta proposta all’Arena di Verona, che dovrebbe rappresentare anche la base dei concerti estivi.
- Amici per sempre
- Canterò per te
- Rotolando respirando
- Dammi solo un minuto
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Ci penserò domani
- Stare senza di te
- Piccola Katy
- In silenzio
- Nascerò con te
- Love me baby
- Se sai, se puoi, se vuoi
- Parsifal
- Vieni fuori
- Pensiero
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Infiniti noi
- Io sono vivo
- Tanta voglia di lei
- Eleonora mia madre
- 50 primavere
- Pierre
- Chi fermerà la musica
- Uomini soli
- Il ragazzo del cielo (Lindbergh)
- L’altra donna
- Cercando di te
- Dimmi di sì
- Notte a sorpresa
- Pronto, buongiorno è la sveglia
- Non siamo in pericolo
- Chi fermerà la musica
Il percorso dei Pooh
Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno costruito una delle carriere più lunghe della musica italiana. Nel corso dei decenni hanno attraversato diverse fasi artistiche, mantenendo una forte dimensione live e un repertorio diventato parte stabile del pop italiano.
Il progetto dei 60 anni riunisce ancora una volta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, tra concerti celebrativi, orchestra e nuovi appuntamenti dal vivo.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date estive di Pooh 60 – La nostra storia sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali. Alcuni appuntamenti hanno già registrato un forte andamento nelle vendite dopo le date all’Arena di Verona.
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