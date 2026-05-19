Spot Music Fest nasce nell’Ovest Milano come progetto che mette insieme musica, formazione, territorio e nuove generazioni. Non solo concerti, ma un ecosistema costruito per collegare artisti, pubblico, scuole, professionisti, famiglie, imprese locali e nuove realtà creative.

La prima edizione si svolgerà al Parco Arcadia di Bareggio e vedrà anche la presenza di All Music Italia come media partner del progetto, tra podcast live, incontri con gli artisti, contest e talk dedicati all’industria musicale.

Per una settimana Bareggio diventerà un punto d’incontro tra musica live, formazione e industria musicale, con attività distribuite tra palco, area talk e spazi dedicati ai giovani artisti.

Spot Music Fest: un progetto tra musica, territorio e formazione

Spot Music Fest nasce dalla visione di Rosa Bulfaro, founder del progetto, insieme al supporto organizzativo e territoriale di Francesco Cardamone.

Alla base del festival c’è la volontà di creare uno spazio che non lavori solo sull’intrattenimento, ma anche sulla formazione e sulla partecipazione.

Per questo il progetto unisce campus, workshop, live show, contest, area food, arte e momenti di confronto professionale. Ogni area è pensata per dialogare con le altre e contribuire alla costruzione di un’esperienza più ampia rispetto a quella del classico festival musicale.

L’obiettivo è trasformare l’Ovest Milano in una piattaforma culturale riconoscibile, capace di generare nuove connessioni e opportunità sia per chi vive il territorio sia per chi arriva da fuori.

Il podcast live con Michele Monina e Massimiliano Longo

Tra gli elementi centrali di Spot Music Fest ci sarà il podcast live che vedrà per la prima volta insieme sul palco Michele Monina e Massimiliano Longo, direttore e fondatore di All Music Italia.

I talk saranno registrati dal vivo davanti al pubblico e diventeranno puntate del podcast realizzato durante il festival.

L’idea non è quella della semplice intervista promozionale. Gli incontri saranno costruiti per far emergere storie personali, percorsi artistici, momenti di crisi, passaggi professionali e riflessioni sul lavoro musicale.

Il progetto nasce anche dalla volontà di portare questo tipo di confronto fuori dai circuiti abituali del centro di Milano, creando uno spazio culturale stabile nell’hinterland.

Industry talk: la musica raccontata da chi ci lavora

Accanto agli incontri con gli artisti, Spot Music Fest ospiterà anche una serie di industry talk dedicati al lavoro dietro la musica.

Gli appuntamenti saranno pensati per affrontare temi legati a discografia, management, comunicazione, promozione, live, produzione, scrittura e nuove professioni musicali, coinvolgendo professionisti che lavorano ogni giorno dentro l’industria.

Tra i nomi attesi figurano Marco Masoli, Label Director di Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, Marco Danelli, Editorial & Marketing Partnership Lead di Believe Italia, il General Manager di BMG Dino Stewart, Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, il creator manager e comunicatore Alvise Salerno e il vocal coach e produttore Luca Jurman.

Una parte importante del festival sarà quindi dedicata non solo a chi sogna di stare sul palco, ma anche a chi vuole capire come funziona concretamente l’industria musicale e quali competenze servono oggi per lavorarci.

Gli ospiti annunciati allo Spot Music Fest

Il cast annunciato per i talk conferma l’ambizione del progetto. Sul palco sono attesi Giorgia, Paola Iezzi, Enrico Ruggeri, Simona Molinari, Claudio Santamaria, Nina Zilli, Bambole di Pezza, Francesco Renga, Rancore, Giusy Ferreri, Michele Bravi e Finley.

Ci saranno anche artisti provenienti da percorsi molto diversi tra loro come Romina Falconi, Immanuel Casto, Baltimora, Cioffi, oltre a una nuova generazione di cantautrici rappresentata da Giulia Mei, Jungle Julia e Rossana De Pace.

Il calendario completo con ospiti, incontri e date verrà annunciato nelle prossime settimane.

Contest, live e spazio ai nuovi artisti

Accanto ai podcast e agli incontri, Spot Music Fest darà spazio anche a contest e live dedicati ai giovani artisti.

L’idea è creare un contesto in cui chi ha già costruito una carriera possa confrontarsi direttamente con chi sta muovendo i primi passi.

In questo senso il festival prova a lavorare non solo come evento spettacolare, ma anche come luogo di passaggio di esperienze, strumenti e opportunità.

All Music Italia media partner dello Spot Music Fest

All Music Italia sarà media partner di Spot Music Fest e parte attiva del progetto attraverso il podcast live condotto da Michele Monina e Massimiliano Longo.

La collaborazione nasce dalla volontà di costruire uno spazio che unisca racconto musicale, confronto e territorio, portando contenuti e incontri anche fuori dai luoghi abituali dell’industria.

Spot Music Fest si presenta così come un progetto culturale pensato per crescere nel tempo: un festival che non punta soltanto ad accendere un palco, ma a creare una rete tra persone, esperienze e comunità.