Achille Lauro celebra Lorenzo Salvetti dopo la vittoria ad Amici 25

Achille Lauro ha celebrato la vittoria di Lorenzo Salvetti ad Amici 25 con due storie Instagram pubblicate in diciannove ore: una prima della finale, l’altra subito dopo la proclamazione del vincitore. Il cantautore ha colto l’occasione anche per promuovere i nuovi progetti di altri due suoi ex concorrenti a X Factor, eroCaddeo e Layana.

Il cantante e giudice del talent di Sky era stato il mentore di Salvetti nell’edizione 2024 di X Factor, dove il veronese era arrivato in finale piazzandosi al quarto posto. A meno di due anni di distanza, l’allievo vince il talent di Canale 5 e Lauro, che già si era speso a favore di questa nuova esperienza mesi fa, ha colto ora l’occasione per celebrarlo pubblicamente.

Le due storie di Achille Lauro sulla vittoria di Lorenzo Salvetti

La prima storia è arrivata diciannove ore prima della finale, quando Salvetti era già tra i finalisti. Achille Lauro ha scritto:

“Lorenzo Salvetti in finale ad Amici! Che bello vedere crescere questo super talento, mettersi in gioco e buttarsi in nuove avventure. Buona fortuna a lui e a tutti i concorrenti di Amici. Che vinca il migliore!

E per chi non vincerà, ricordatevi che una carriera si costruisce in vent’anni, e i cavalli migliori si vedono al traguardo ❤️”

Subito dopo la proclamazione, la seconda storia:

“AND THE WINNER ISSS Lorenzo BABYYY ! ❤️🔥

Che emozione! Contentissimo per Lori e per la sua splendida famiglia!

Complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa edizione. Ricordatevi che i sogni si realizzano per chi continua a crederci e a impegnarsi, e che la vostra carriera è solo all’inizio!”

I complimenti di Achille Lauro a Layana ed eroCaddeo

Tre ore dopo la vittoria di Salvetti, Achille Lauro ha pubblicato una terza storia dedicata agli altri suoi ex allievi di X Factor 2024:

“Sono felice di vedere il percorso che stanno costruendo anche gli altri ragazzi che ho seguito a X Factor.

La nuova canzone di Layana, per me, è un piccolo capolavoro, così come il disco di eroCaddeo.

Musica con una grande identità, che nasce direttamente dalla loro scrittura. È una qualità su cui ho puntato molto nell’ultima edizione perché, da autore, so quanto sia importante mettere nella musica la propria vita.

Auguro a loro, e a tutti i ragazzi che ho seguito a XF, di prendersi tutto quello che meritano.”

Lorenzo Salvetti pubblica il primo EP venerdì 22 maggio

Il primo EP del cantante veronese, Stupida Vita, esce venerdì 22 maggio per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Sei brani, di cui tre già presentati durante Amici e tre inediti.